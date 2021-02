Barcelona jaagt op ‘beste speler van Spanje’ met afkoopclausule van 35 miljoen

Woensdag, 10 februari 2021 om 16:45 • Chris Meijer

Bryan Gil heeft zich in de kijker gespeeld bij Barcelona, zo onthult Germán Vaya Ballabriga. De scout van Catalanen, ook wel bekend als Mani, noemt de door Sevilla aan Eibar verhuurde buitenspeler ‘momenteel de beste speler van Spanje’. Gezien de huidige financiële situatie bij Barcelona lijkt het echter onwaarschijnlijk dat de international van Jong Spanje op korte termijn de gang naar Catalonië zal maken.

De negentienjarige Gil doorliep de jeugdopleiding van Sevilla en wordt de afgelopen twee seizoenen verhuurd. In de vorige jaargang speelde hij op huurbasis voor Leganés, waar hij een goede indruk achterliet. Gil was bij Leganés echter lang niet altijd basisspeler en kwam uiteindelijk tot twaalf duels, waarvan vier als basisspeler. Dat is dit seizoen bij Eibar wel anders, want bij de Baskische club kan hij voorlopig wekelijks rekenen op een basisplaats en speelde hij voorlopig vijftien officiële wedstrijden.

Voordat Gil op huurbasis vertrok, had hij al 21 wedstrijden in de hoofdmacht van Sevilla achter zijn naam staan. Hij debuteerde in januari 2019 op zeventienjarige leeftijd al in het eerste elftal van de club uit Andalusië. Zijn contract bij Sevilla loopt voorlopig door tot medio 2023 en bevat een afkoopclausule van 35 miljoen euro. Volgens Mani moet Barcelona haast maken als men Gil voor dit bedrag wil oppikken in het zuiden van Spanje, want Sevilla is bezig om zijn contract te verlengen en in die verbintenis een afkoopclausule van 150 miljoen euro op te nemen.

“Hij is op dit moment de beste voetballer van Spanje, ik vergelijk hem met Neymar. Hij is waanzinnig veelzijdig en kan uit de voeten als vleugelaanvaller of middenvelder. Het is indrukwekkend wat hij kan”, zegt Mani in het programma Què T’hi Jugues van Cadena SER. Het werkgebied van de scout is Andalusië, waardoor hij Gil geregeld aan het werk heeft gezien. “Ik heb Ramon Planés (sportief directeur van Barcelona, red.) gesproken en hij heeft Gil in gedachten. Als ze het nu doen, is hij voor 35 miljoen euro op te halen. Maar als hij verlengt, bedraagt zijn afkoopclausule 150 miljoen euro.”