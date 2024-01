Met deze fijne dribbelaar willen Feyenoord en Slot jagen op de Europa League

Feyenoord hoopt deze transferperiode Bryan Gil los te weken bij Tottenham Hotspur. De 22-jarige linkspoot lijkt in Noord-Londen overbodig te zijn, waardoor de Rotterdammers hopen hem tot het einde van dit seizoen te huren. Maar wie is deze viervoudig international van La Roja en wat kan hij aan Feyenoord toevoegen? Voetbalzone zocht het uit!

Door Wessel Antes

Bryan Gil Salvatierra werd op 11 februari 2001 geboren in L'Hospitalet de Llobregat, een klein ziekenhuis in Barcelona, waarin ook voormalig sterren van de plaatselijke FC zoals Jordi Alba en Víctor Valdés het levenslicht zagen. Gil werd dan ook geboren op slechts twee kilometer afstand van het legendarische Camp Nou.

Zijn jeugd bracht hij echter door aan de andere kant van Spanje. De kleine Gil verhuisde samen met zijn ouders en broer Sergio op jonge leeftijd naar Andalusië, waar hij opgroeide in het kustplaatsje Barbate, gelegen in de provincie Cádiz. Daar ontwikkelde Gil op straat de liefde voor voetbal, niet wetende dat het gedribbel op de pleintjes van Barbate hem zo ver zou gaan brengen.

De ouders van Gil geloofden er volgens GOAL in eerste instantie niet in dat hij ooit profvoetballer zou worden. De Spanjaard behoorde altijd tot de kleinste spelers van zijn lichting en Gil had de gewoonte om snel te gaan liggen wanneer hij niet langs zijn tegenstanders kwam. Toch overtuigden diverse buurtbewoners Gil’s ouders om hun zoon naar een voetbalschool te sturen, iets dat later een gouden zet zal blijken.

Al snel werd Gil daar opgepikt door een professionelere voetbalschool, Barbate CF, waar vele jongens droomden van een rijke spelersloopbaan en spelen in het Spaanse elftal. Als jeugdspeler van Barbate werd Gil, de kleine dribbelaar met het lange haar, op zijn elfde gescout door het grote Sevilla. De penibele financiële situatie van familie Gil werkte echter niet mee. Hoewel zijn vader meerdere baantjes had, had de Spaanse crisis een grote impact op het gezin. Daardoor was een verhuizing naar Sevilla, zo’n 180 kilometer verderop, onmogelijk.

Gil moest vanwege zijn kapsel en magere postuur als jeugdspeler vaak vechten tegen vooroordelen.

Gil’s vader vroeg Sevilla om hulp en kreeg een auto van de club, waarmee hij zijn zoon vier dagen per week op en neer kon rijden. In gesprek met The Guardian haalde Sevilla-jeugdcoördinator Agustín López Páez in 2021 herinneringen over Gil op. “Hij was destijds niet de snelste en meest behendige speler, maar had iets wilds in zich. Hij leek ontembaar. Dat was iets dat wij nooit van hem wilden wegnemen.”

Door op de trainingen altijd tegen grotere en sterkere spelers te spelen, ontwikkelde Gil zich razendsnel in de jeugdopleiding van Sevilla. “Hij leek wel te vliegen met de bal”, aldus López Páez. Ook hoofd jeugdopleiding Pablo Blanco sprak tegenover de Engelse kwaliteitskrant over Gil. “Wij zagen in hem de reïncarnatie van José Antonio Reyes, een technische linksbenige buitenspeler die voor niemand bang was.”

In 2018 werd Gil beloond met zijn eerste profcontract, waarna hij toch gewoon op zijn verkregen kamer in de appartementen van Sevilla bleef wonen. Daar kreeg hij overigens een speciaal dieet aangeboden, om aan te komen en fysiek sterker te worden. Hoewel Barcelona en Manchester City hem dolgraag hadden willen overnemen, had Gil een duidelijke missie: Sevilla terugbetalen voor alles wat de club voor hem heeft betekend.

Al vrij snel leek het erop dat dat ging lukken, want Gil was pas 17 jaar, 10 maanden en 26 dagen oud toen trainer Pablo Machín hem liet debuteren in de hoofdmacht. In een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1) betreedde Gil voor het eerst het veld van Estadio Ramón Sánchez Pizjuán als vervanger van Wissam Ben Yedder. Op 25 april 2019 schoot Gil zichzelf de geschiedenisboeken van LaLiga in.

Dankzij een doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano (5-0 winst) is Gil de eerste speler geboren in de 21ste eeuw die weet te scoren op het hoogste niveau van Spanje. Een zinderende start, maar een echte doorbraak bij Sevilla blijft uit. Ook op huurbasis bij CD Leganés komt Gil er niet aan te pas. In het zonnige Spanje lijkt hij onder te sneeuwen in het degradatievoetbal, tot de linkspoot bij SD Eibar een seizoen later het sentiment volledig omdraaide.

Op 25 april 2019 maakte Gil een historisch doelpunt in LaLiga.

Waar Gil het bij Leganés vooral moest doen met invalbeurten, kreeg hij van Eibar-trainer José Luis Mendilibar wel het vertrouwen. In 29 officiële wedstrijden voor de club maakt hij 4 doelpunten. Daarnaast levert hij hetzelfde aantal assists af. Als Eibar-huurling debuteert Gil onder Luis Enrique in het Spaanse elftal, waarvoor hij inmiddels vier interlands speelde.

Hoewel men in Spanje denkt dat Gil in de zomer van 2021 terugkeert naar Sevilla, slaat Tottenham plotseling toe. De linkspoot stond als jeugdinternational al jaren op het lijstje bij de Engelse topclub. The Spurs telden uiteindelijk liefst 25 miljoen euro neer om de veelbelovende Spanjaard te strikken. Gil tekent tot medio 2026, maar wordt na een teleurstellend half jaar alweer op huurbasis naar Valencia gestuurd, waar hij in zeventien duels slechts eenmaal scoort.

Eenmaal terug bij Tottenham kwam Gil er ook vorig seizoen niet aan te pas. Met name zijn rendement lijkt sinds de stap naar seniorenvoetbal een groot probleem. Waar de technicus in de jeugd veel doelpunten wist te maken, maakte Gil als profvoetballer pas negen doelpunten. Daarnaast fungeerde hij slechts twaalf keer als aangever in 145 officiële wedstrijden. Zijn cijfers bij Tottenham zijn eigenlijk typerend: 40 wedstrijden, 0 doelpunten en 2 assists.

Toch liet Gil vorig seizoen bij Sevilla wel zien dat hij een nuttige speler kan zijn. In de tweede seizoenshelft was hij onder zijn geliefde leermeester Mendilibar een veelgebruikte kracht tijdens een uitleenbeurt op het oude nest. Bij zijn jeugdliefde Sevilla wist Gil vorig jaar zijn eerste prijs als prof aan zijn palmares toe te voegen. De Spaanse subtopper wist in Budapest beslag te leggen op de Europa League, door AS Roma na strafschoppen te verslaan. Gil had een basisplaats tijdens de finale, maar werd in de rust gewisseld.

Dit seizoen heeft Gil het opnieuw moeilijk bij Tottenham. De veelzijdige Spanjaard kwam pas 207 minuten in actie onder manager Ange Postecoglou, verdeeld over negen optredens. Daarbij moet vermeld worden dat Gil vanwege een blessure de seizoenstart moest missen. In de laatste paar wedstrijden komt de buitenspeler voornamelijk als invaller binnen de lijnen bij Tottenham. Dit seizoen wist Gil nog niet te scoren en ook geen assists af te leveren.

Het dienstverband van Gil bij Tottenham is tot dusver nog geen succes.

Toch liet Postecoglou zich eerder dit seizoen nog positief uit over Gil op de clubwebsite van Tottenham. “Hij kan heel belangrijk voor ons zijn. Hij is een fijne jongen om mee te werken en heeft alle kwaliteiten om bij Tottenham op de flanken te spelen. Hij begeeft zich in dezelfde situatie als de rest van zijn teamgenoten. Hij gaat een kans krijgen en dan is het aan hem wat hij daarmee doet.”

Feyenoord?

Nu is het de vraag of Tottenham het ziet zitten om Gil, die volgens Transfermarkt 16 miljoen euro waard is, bij Feyenoord te stallen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigde het nieuws van 1908.nl dat de Rotterdammers er alles aan doen om Tottenham te overtuigen. Het Rotterdamse medium schat de kans op de komst van Gil op zo’n 40 procent. Gianluca Di Marzio wist eerder al te melden dat ook Fiorentina aast op een huurdeal met The Spurs, waardoor het afwachten is waar de Spanjaard terecht zal komen.

Qua type speler zou Arne Slot met Gil een nieuw smaakje aan zijn selectie kunnen toevoegen. De Spaanse baltovenaar kan op de rechter- en linkerflank spelen, maar speelde in het verleden ook meermaals als aanvallende middenvelder. Barcelona-scout Mani liet zich in het verleden lovend uit over Gil. “Op dit moment is hij de beste jonge speler uit Spanje”, zei hij in februari 2021 tegenover Cadena SER.

“Ik vergelijk hem qua speelwijze graag met Neymar. Bryan kan speciale dingen doen aan de bal en is erg veelzijdig, want hij kan ook als middenvelder of als aanvallende back uit de voeten. Het is indrukwekkend wat hij laat zien”, aldus Mani. Zelf ziet Gil eerder vergelijkingen met een andere speler, zo blijkt uit een oud interview met El Laguero.

“Neymar is een van mijn favoriete voetballers, dus zoiets is natuurlijk heel mooi. Maar als je dat leest denk je wel: jeetje... Ik denk dat ik nu nog niet met iemand vergeleken kan worden, maar als jullie dan toch een naam willen horen, dan denk ik eerder aan Ángel Di María. Omdat hij ook mager en linksbenig is.”

Indien Gil in de komende weken naar Feyenoord komt, lijkt hij zich in Rotterdam-Zuid te moeten richten op de rechtsbuitenpositie. Alireza Jahanbaksh (Iran) en Yankuba Minteh (Gambia) hebben tot halverwege februari interlandverplichtingen, waardoor de komst van een extra aanvaller niet overbodig lijkt. Gil is niet extreem snel en heeft geen sensationele passeerbeweging, maar is op technisch vlak en in het combinatiespel een stuk verder dan zijn mogelijke concurrenten.

Of Gil een haalbaar alternatief is voor Jahanbakhsh en Minteh zal in de komende dagen blijken. In Rotterdam-Zuid kan de Catalaan zich in ieder geval onsterfelijk maken, indien hij net als vorig jaar een bijdrage kan leveren aan het winnen van de Europa League. Gil weet in ieder geval hoe het is om Roma, de aanstaande opponent van Feyenoord, te verslaan in het prestigieuze Europese toernooi.

