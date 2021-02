Roger Schmidt maakt opstelling van PSV voor duel met Ajax bekend

Woensdag, 10 februari 2021 om 18:43 • Laatste update: 19:04

Trainer Roger Schmidt heeft woensdagavond de opstelling van PSV voor het bekerduel met Ajax wereldkundig gemaakt. De Duitse coach kiest opnieuw voor Lars Unnerstall onder de lat en voert dus geen wijzigingen door ten opzichte van thuisoverwinning op FC Twente van afgelopen zaterdag.

Unnerstall kreeg tegen Twente de voorkeur boven Yvon Mvogo en mag zich nu opnieuw laten zien. In de defensie van de Eindhovenaren worden de flanken zoals verwacht bezet door Denzel Dumfries en Philipp Max. Het centrum van de verdediging wordt gevormd door Jordan Teze en Olivier Boscagli. Op het middenveld werd rekening gehouden met de entree van Ryan Thomas, maar de keuze valt opnieuw op Mauro Júnior.

Mauro is samen met Mohammed Ihattaren de meest vooruitgeschoven middenvelder bij PSV. Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario zullen een meer controlerende rol vervullen in de Johan Cruijff ArenA. Donyell Malen en Eran Zahavi vormen de aanvalslinie in het 4-2-2-2-systeem van de bezoekers uit Eindhoven. Bij PSV ontbreken Mario Götze, Cody Gakpo, Nick Viergever en Noni Madueke vanwege uiteenlopende blessures. Marco van Ginkel begint woensdagavond op de bank.

Opstelling PSV: Unnerstall, Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Ihattaren, Mauro; Malen en Zahavi.