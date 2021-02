Kamp-Sneijder waarschuwt Den Bosch: ‘24 uur later lag alles al op straat’

De overnameperikelen houden de gemoederen bij FC Den Bosch flink bezig. Voetbal International meldde eerder deze woensdag dat Wesley Sneijder en diens zakenpartner Ebert Dollevoet kwaad zijn over het uitlekken van de gesprekken over de overname en derhalve een radiostilte hebben ingelast. Het Amerikaanse bedrijf Pacific Media Group lijkt daardoor voorlopig over de beste papieren te beschikken, weet ook lid van de raad van commissarissen Peter Poirters.

De financieel expert van Den Bosch betreurt het voorlopige stopzetten van de gesprekken met Sneijder en Dollevoet. "Niet leuk natuurlijk", verklaart de bestuurder woensdagmiddag in een reactie aan Voetbal International. "Ook niet omdat het voor veel onrust bij mensen zorgt. Maar ik loop al wat langer mee, dus enorm verbaasd ben ik ook niet. Ik bekijk het maar positief, veel mensen vinden het blijkbaar belangrijk, maar je zit hier niet op te wachten natuurlijk." Poirters vindt het overigens niet zo'n ramp dat de naam van PMG als mogelijke koper al naar buiten is gekomen.

"Ik heb ze al gebeld, maar nog niets gehoord. Ik weet niet hoe ze hierop reageren, maar we zijn tot nu toe goed in gesprek", blijft Poirters optimistisch gestemd. PMG is in ieder geval een serieuze gesprekspartner, zo benadrukt het rvc-lid van Den Bosch. "Of ze op poleposition staan, wil ik zo niet zeggen. Serieus is het zeker. Dat het bod van Sneijder en Dollevoet slechts een euro is, zegt niet alles. We willen ook continuïteit en daar zou een toelichting op komen, die is helaas uitgesteld. Dus ik wil dat toch graag horen, voor ik daar verder iets over kan zeggen", aldus Poirters, die goede hoop heeft dat de club met ingang van komend seizoen een nieuwe eigenaar heeft.

Dollevoet benadrukt in gesprek met de NOS dat de gesprekken pas weer worden hervat als Den Bosch de zaken helemaal op orde heeft. "Een principekwestie", zo verduidelijkt de zakenpartner van Sneijder. "Wat de reden is dat zich ineens meerdere investeerders aandienen, weet ik ook niet. Maar voor ons is wel duidelijk dat het plan dat wij met FC Den Bosch voor ogen hebben zich onderscheidt van alle andere. Wij willen namelijk de club de club laten, vooral dat is het belangrijkste", aldus Dollevoet, reeds jarenlang verbonden aan Den Bosch. Hij verzorgt met zijn bedrijf onder meer de catering in het stadion van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

In de optiek van Dollevoet moet Den Bosch op korte termijn een besluit nemen wat betreft de overname. "Kiest de club voor het snelle geld, van een partij die puur handelt uit eigen belang? Of kiest de club voor de lange termijn waarbij de eigen identiteit behouden blijft? Natuurlijk hopen wij uiteindelijk ook geld te genereren, maar we willen vooral een gezonde club", loopt Dollevoet alvast op de zaken vooruit. De ondernemer benadrukt dat lang nog niet alle details op straat zijn beland. "Gelukkig hebben we een groot deel nog niet prijsgegeven, want nog geen 24 uur na onze gesprekken met de club lag alles al op straat. Ze hebben nu de tijd dit intern op te lossen, we gaan bij deze mensen niet zomaar meer ons hele netwerk op tafel gooien."