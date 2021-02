‘Wesley Sneijder is boos en twijfelt hevig over overname FC Den Bosch’

Woensdag, 10 februari 2021 om 11:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:43

Het is zeer de vraag of Wesley Sneijder als nieuwe eigenaar instapt bij FC Den Bosch. Voetbal International meldt woensdagochtend dat de oud-middenvelder er momenteel 'wel even klaar mee is'. Sneijder en zijn zakenpartner Ebert Dollevoet zijn er naar verluidt woedend over dat de voorgenomen plannen met de club uit de Keuken Kampioen Divisie grotendeels al op straat liggen. Een afkoelingsperiode moet

FC Den Bosch liet onlangs al weten niet blij te zijn met het feit dat er zoveel details over de onderhandelingen waren uitgelekt en nu klinken er ook uit het kamp van Sneijder en Dollevoet negatieve geluiden, zo meldt bovengenoemd medium. Beide partijen waren een geheimhoudingsclausule overeengekomen en in dat kader wil men weinig los over de gesprekken over de overname. "Ik wil best met je praten, maar kan en wil hier echt niets over zeggen. Dat hebben we afgesproken en ik wil wel een betrouwbare partij zijn. Over twee weken is er meer duidelijk", zei Dollevoet afgelopen zondag tegen Voetbal International.

Dollevoet meldde zich kort na die uitspraak al bij het bestuur van Den Bosch met de vraag waarom Voetbal International al zoveel afwist van de onderhandelingen. Korte tijd later sprongen ook enkele regionale kranten op het nieuws over de mogelijke deal tussen de club uit de Keuken Kampioen Divisie en Sneijder, tot woede en teleurstelling van Dollevoet. Er is woensdag besloten om de onderhandelingen voor onbepaalde tijd op een laag pitje te zetten, al is die beslissing nog niet officieel wereldkundig gemaakt door de club zelf.

Sneijder ondervindt hevige concurrentie rond overname FC Den Bosch

Het is nog maar de vraag of Wesley Sneijder daadwerkelijk de nieuwe eigenaar wordt van FC Den Bosch. Lees artikel

Het eveneens geïnteresseerde Pacific Media Group kwam al met een concreet financieel bod en het Amerikaanse bedrijf lijkt momenteel de beste papieren te hebben om Den Bosch over te nemen. Het plan dat de Amerikanen indienden rijkt naar verluidt veel verder dan het plan van aanpak van Sneijder. PMG is bereid om anderhalf miljoen euro te investeren in de laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie. Sneijder en Dollevoet willen Den Bosch volledig schuldenvrij maken en hebben voorgesteld om de club voor het symbolische bedrag van één euro over te nemen.

PMG heeft met het Belgische KV Oostende, het Franse AS Nancy, het Zwitserse FC Thun en Barnsley in Engeland al een viertal voetbalclubs onder zijn hoede. De investeringsgroep verkocht eerder al OGC Nice voor honderd miljoen euro aan de Britse miljardair Jim Ratcliffe. Er liggen volgens Voetbal International echter problemen op de loer. Khaki Jordania, de vorige eigenaar van Den Bosch, heeft nog steeds een claim van 1,6 miljoen euro liggen. De bodemprocedure hieromtrent zou op 9 maart starten, maar Jordania heeft inmiddels uitstel aangevraagd, zo klinkt het.

De claim van Jordania kan weleens verstrekkende gevolgen hebben voor Den Bosch, dat vanwege de coronacrisis niet in de beste financiële situatie verkeert. Sneijder en Dollevoet benadrukten onlangs al dat Den Bosch zelf verantwoordelijk is voor problemen in financieel opzicht uit het verleden. Het is nog onduidelijk hoe PMG aankijkt tegen de ruzie die is ontstaan tussen de Bossche club en Jordania, die twee jaar geleden met zijn ambitieuze overnameplannen nog de grote redder leek te worden in Den Bosch.

