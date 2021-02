McTominay schiet Man United na wissel Van de Beek naar kwartfinale

Dinsdag, 9 februari 2021 om 23:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:06

Manchester United heeft dinsdagavond de kwartfinale van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer wist dankzij een doelpunt van Scott McTominay pas in de verlenging af te rekenen met West Ham United: 1-0. Donny van de Beek begon in de basis, maar de aanvallende middenvelder wist weinig indruk achter te laten en werd in de 74ste minuut gewisseld.

Manchester United - West Ham United 1-0

Van de Beek kreeg net als in de voorgaande twee FA Cup-wedstrijden van United een basisplaats van Solskjaer. De voormalig Ajacied speelde op zijn favoriete nummer tienpositie; zijn concurrent Bruno Fernandes begon op de bank. De thuisploeg domineerde de wedstrijd vanaf de eerste minuut, maar West Ham slaagde er vrij goed in om de gelederen gesloten te houden. Victor Lindelöf was het dichtst bij een treffer via een kopbal uit een hoekschop, waarop doelman Lukas Fabianski prachtig redding bracht. Van de Beek probeerde het daarna na een lage voorzet van Alex Telles, maar hij zag zijn dreigende inzet geblokt worden door Declan Rice.

Acht minuten na rust volgde een enorme kans voor Rashford, die fortuinlijk in vrijheid mocht aannemen in de zestien van West Ham. De aanvaller controleerde op de borst, maar stuitte vervolgens op de snel uitgekomen Fabianski. Daarna viel het aanvalsspel van United stil. In een poging dat weer op gang te brengen bracht Solskjaer in de 74ste minuut Bruno Fernandes voor Van de Beek in het veld, maar dat bleek weinig te helpen.

Beide ploegen slaagden er niet in om in de reguliere speeltijd te scoren, waardoor een verlenging volgde. Daarin haalde United na acht minuten succesvol de trekker over. West Ham leek de aanval van de thuisploeg afgeslagen te hebben, maar Rashford zag in de nastoot kans om de bal met de hak fraai terug te leggen op McTominay. De invaller ramde de bal ineens binnen: 1-0.

Burnley - Bournemouth 0-2

Burnley voorkwam uitsluiting van de FA Cup door de geschorste Erik Pieters vlak voor het beginnen van de wedstrijd uit de opstelling te halen. Ook aan de zijde van Bournemouth was geen Nederlandse inbreng, daar Arnaut Danjuma Groeneveld de hele wedstrijd op de bank bleef. Bournemouth domineerde vrijwel de hele wedstrijd en kwam in de 21ste minuut voor het eerst tot scoren. Een mooie aanval over diverse schijven werd vlak voor de doellijn binnengetikt door Sam Surridge: 0-1. Twee minuten voor tijd kreeg Bournemouth een penalty, toen Surridge onderuit werd geduwd door Kevin Long. De strafschop werd benut door Junior Stanislas: 0-2.