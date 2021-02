Chelsea vergroot crisis van Tottenham Hotspur en Mourinho

Donderdag, 4 februari 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:06

De Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Chelsea is donderdagavond uitgemond in een overwinning van the Blues. Dankzij een rake penalty van Jorginho in de eerste helft won Chelsea met 0-1. Daardoor stijgt Chelsea naar de zesde plek in de Premier League. Tottenham, dat bij het vorige duel tussen beide clubs op 29 november nog bovenaan stond, zet het verval voort en daalt naar de achtste plaats. De club verloor de laatste drie wedstrijden in de Premier League. José Mourinho, die voor het eerst in zijn carrière twee opeenvolgende thuiswedstrijden in de competitie verliest, wacht al zeven wedstrijden tegen Chelsea op een overwinning.

Hoewel hij geen wissels doorvoerde in de rust, was er voor Mourinho weinig om tevreden over te zijn na de eerste helft. Tottenham verscheen nauwelijks op de helft van Chelsea, laat staan voor het vijandelijke doel. Het ontbrak de bezoekers ogenschijnlijk aan creativitieit en inzet. Bij rust leidde Chelsea met 1-0, al had die voorsprong ruimer kunnen zijn. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam na 23 minuten voort uit een penalty. Scheidsrechter Andre Marriner wees naar de stip na een overtreding van Eric Dier op Timo Werner. Na een lange bal van César Azpilicueta draaide Werner weg bij Dier, die hem vervolgens op de hiel tikte.

Vanaf elf meter schoot Jorginho raak in de linkerhoek. Chelsea bleef daarna het tempo bepalen. Werner en Callum Hudson-Odoi vonden regelmatig ruimte aan de flanken en daar stelde Tottenham weinig tegenover. Ook in de tweede helft bleef het gevaar van de thuisploeg beperkt. Chelsea kwam het dichtst bij het tweede doelpunt van de wedstrijd. Acht minuten na de pauze zeilde een inzet van Hudson-Odoi naast; na een uur voorkwam Serge Aurier met een knappe tackle dat ook Werner een schot zou afvuren. Halverwege de tweede helft had ook Mateo Kovacic het vizier niet op scherp staan.

Mourinho verving basisklant Steven Bergwijn door Erik Lamela en haalde Tanguy Ndombele naar de kant ten faveure van Lucas Moura. Gareth Bale, die zondag een teleurstellend optreden kende tegen Brighton & Hove Albion, bleef negentig minuten op de bank. Hetzelfde gold bij Chelsea voor Hakim Ziyech. Een kwartier voor tijd stuitte Mason Mount op Hugo Lloris en dus bleef het spannend in het Tottenham Hotspur Stadium. In minuut 88 kreeg Chelsea bijna de rekening gepresenteerd voor de missers. Na een voorzet vanaf de rechterflank van Aurier ontstond een grote kopkans voor Carlos Vinícius, die de bal echter naast het doel knikte.