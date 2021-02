‘Ajax greep in onderhandelingen met Spartak Moskou naast de jackpot’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 10:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:14

Ajax staat na weken van onderhandelen op het punt om de terugkeer van Quincy Promes naar Spartak Moskou bekend te maken. De lange duur van de onderhandelingen heeft volgens het Algemeen Dagblad mede te maken met een groot verschil tussen vraag en aanbod bij de start van de gesprekken. Ajax heeft de vraagprijs flink moeten laten zakken om tot een akkoord te komen, zo verzekert de krant.

"Ajax zette in op de jackpot voor Promes", schrijft het Algemeen Dagblad, om eraan toe te voegen: "Jackpot? Nou, in ieder geval op een som waarmee de club aanvankelijk nog hoopte winst te maken." Ajax nam Promes in de zomer van 2019 voor minstens 15,7 miljoen en maximaal 17,2 miljoen euro over van Sevilla. Zelf had de club uit LaLiga in 2018 circa 20 miljoen euro betaald voor Promes. Ajax hoopte dat de transfersom nu opnieuw zou uitvallen rond de 20 miljoen euro, al zou dat bedrag gedeeltelijk bestaan uit bonussen.

Spartak, dat door belastingen nog meer geld kwijt is voor Promes, kon niet aan die vraagprijs voldoen. Daardoor verliepen de onderhandelingen stroef, totdat afgelopen weekend een doorbraak werd bereikt. De voorwaarden zijn inmiddels gewijzigd. Spartak gaat Promes voor een half miljoen euro huren tot het eind van het seizoen, met een optie tot koop die negen miljoen euro zou bedragen. Volgens Sport-Express gaat het om een verplichte optie tot koop, maar dat wordt ontkend door De Telegraaf. Met de van Sevilla gehuurde Oussama Idrissi heeft Ajax al een vervanger gestrikt voor Promes.

Dat de onderhandelingen moeizaam verliepen, was reeds bekend in Rusland. Sport-Express schreef maandag dat Spartak er snel uit was met Promes en diens entourage, maar dat Ajax zich een lastige onderhandelingspartner toonde. De Amsterdammers zouden constant de voorwaarden veranderd hebben, bijvoorbeeld door de vraagprijs plotseling te verhogen. Doordat Ajax zich zo nu en dan ook plotseling ’s avonds laat met veranderde eisen bij Spartak meldde, ontstonden er ‘nerveuze en ingewikkelde’ onderhandelingen. Sportief directeur Dmitry Popov probeerde de vraagprijs van Promes naar beneden te krijgen, omdat Spartak het door de leeftijd van Promes (29 jaar) praktisch onmogelijk acht om nog winst te maken op de aanvaller.