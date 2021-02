VVV-Venlo is 99,99% zeker over Giakoumakis en presenteert twee aanwinsten

Maandag, 1 februari 2021 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Georgios Giakoumakis gaat het seizoen afmaken bij VVV-Venlo, zo verzekert manager voetbal Stan Valckx van de Eredivisie-club 'voor 99,99 procent'. De Venlonaren ontvingen een bod van een onbekende club uit de Engelse Championship, maar hebben dat afgewezen. Ook Giakoumakis zelf had geen oren naar een overgang naar die club.

"Hij wil zelf in Nederland blijven", zegt Valckx tegenover Voetbal International. "Dat had vanaf het begin onze voorkeur. We gaan ervan uit dat er na dit seizoen iets heel moois gaat komen voor Jako. En voor VVV." De club kocht Giakoumakis, die in 20 Eredivisie-duels 21 keer scoorde, afgelopen zomer voor een paar ton van AEK Athene. De 26-jarige spits ligt vast tot medio 2022, met een cluboptie voor nog een jaar.

VVV slaagt er dan wel in om Giakoumakis te behouden, toch beleven de Limburgers een roerige transferperiode. Evert Linthorst maakt voor 600.000 euro de overstap naar Al-Ittihad Kalba, middenmoter op het hoogste niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. Ter vervanging van Linthorst heeft VVV-Venlo maandag Meritan Shabani gehuurd van Wolverhampton Wanderers. VVV heeft een optie bedongen om de 21-jarige middenvelder na het huidige seizoen langer te huren.

Ook bevestigt VVV de komst van Anastasios Donis, die wordt gehuurd van Stade Reims. De 24-jarige aanvaller is de jongere broer van Christos Donis, die door VVV sinds begin januari wordt gehuurd van Ascoli. Anastasios Donis is een centrumspits die door Stade Reims afgelopen zomer voor vier miljoen euro werd gekocht van VfB Stuttgart, maar in de Franse competitie slechts tot 97 speelminuten kwam verdeeld over 3 wedstrijden.