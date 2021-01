VVV-Venlo haalt na succes met Giakoumakis opnieuw Griekse speler binnen

Zaterdag, 23 januari 2021 om 21:00 • Jeroen van Poppel

VVV-Venlo heeft opnieuw een Griekse speler aan de selectie toegevoegd. De Venlonaren bevestigen via de officiële kanalen dat Christos Donis op huurbasis wordt overgenomen van het Italiaanse Ascoli. VVV-Venlo heeft na afloop van het seizoen de optie om de 26-jarige middenvelder definitief in te lijven.

Donis kwam dit seizoen in de Serie B bij Ascoli nauwelijks aan spelen toe: in totaal kwam de midenvelder slechts tot zes optredens. Voorheen was hij wel jarenlang een gewaardeerde kracht bij Panathinaikos. Bij de Griekse topclub, waarvan hij de jeugdopleiding doorliep, was Donis namelijk tussen 2017 en 2019 regelmatig verzekerd van een basisplaats. In totaal kwam hij tot 137 officiële duels voor Panathinaikos, waarin hij 6 keer scoorde en 7 assists gaf.

Na Georgios Giakoumakis, die met zestien doelpunten de verrassende topscorer in de Eredivisie is, wordt Donis de tweede Griekse speler bij VVV. "Toen VVV-Venlo interesse toonde in mijn diensten, was ik verheugd: een club uit de Nederlandse Eredivisie", reageert hij op de clubwebsite. "Ik kende de club al een beetje. Vorig jaar speelden we in de voorbereiding nog met Panathinaikos in Venlo. En uiteraard heeft mijn landgenoot Georgios Giakoumakis de club ook in Griekenland op de kaart gezet. Ik heb enorm veel zin om bij VVV-Venlo aan de slag te gaan en de club in deze spannende fase van de competitie bij te staan."

Technisch manager Stan Valckx legt uit waarom VVV bij Donis uit is gekomen. "We waren al een tijdje op zoek naar een speler die het middenveld kan versterken", aldus Valckx. "In Christos hebben we precies de speler gevonden die we zochten: hij is een fysiek sterke centrale middenvelder met veel loopvermogen. Een échte ‘box-to-box player’. Christos is tevens een jongen die een schat aan ervaring meebrengt op zijn 26ste. Zijn opleiding bij Panathinaikos, zijn ervaring op het hoogste niveau in Griekenland en zijn buitenlandse avonturen, hebben hem wat dat betreft enorm veel opgeleverd. Wij zijn blij dat we hem naar De Koel hebben kunnen halen."