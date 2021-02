Huub Stevens lijkt met afscheid bij Schalke voetballerij voorgoed te verlaten

Maandag, 1 februari 2021 om 16:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:34

Huub Stevens is bezig aan zijn laatste maanden als lid van de raad van commissarissen van Schalke 04. De termijn van de 67-jarige Nederlander loopt na dit seizoen af en hij heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. Stevens maakt sinds medio 2018 deel uit van de raad van commissarissen van de hekkensluiter in de Bundesliga. Daarnaast was de ervaren coach in vier periodes de hoofdtrainer van Schalke 04.

"In de afgelopen drie jaar is er veel gebeurd en ik had echt niet gedacht dat ik nog twee keer op de bank terecht zou komen als trainer", verklaart Stevens maandag in een uitgebreid interview op de website van Schalke 04. "Maar ik kon natuurlijk geen 'nee' zeggen tegen deze club. Maar met een zwaarmoedig hart heb ik besloten dat mijn tijd als lid van de raad van commissarissen na drie zeer bewogen en uitdagende jaren erop zit. Ik ben nu 67 en het is denk ik tijd geworden om aandacht te gaan schenken aan mijn familie. Zeker mijn vrouw verdient dat, omdat ze mij na mijn terugkeer op de bank in december veel heeft moeten missen."

?? "Nun habe ich mich schweren Herzens entschieden, dass meine Zeit im Schalker Aufsichtsrat nach drei sehr bewegten und herausfordernden Jahren im Sommer endet." Huub #Stevens, #S04-Jahrhunderttrainer und aktuelles Aufsichtsratsmitglied, im Interview ????? — FC Schalke 04 (@s04) February 1, 2021

Stevens is nog wel bereid om het bestuur van Schalke 04 in de toekomst van adviezen te voorzien. "Ik blijf graag mijn bijdrage leveren aan deze club, alleen niet meer in een officiële functie", aldus de voormalig coach van de club uit Gelsenkirchen. Stevens was vooral in zijn eerste periode zeer succesvol als coach. In 1997 werd de UEFA Cup veroverd en in 2001 was men heel dichtbij de Duitse landstitel. Door een doelpunt van Bayern München ver in blessuretijd van de laatste wedstrijd van het seizoen ging het kampioenschap alsnog naar der Rekordmeister.

Als speler diende Stevens Fortuna en PSV. In Eindhoven keerde hij in 2008 terug als hoofdtrainer. Vanwege slechte resultaten en een stroeve relatie met zijn spelers diende de Limburgse oefenmeester al na een halfjaar zijn ontslag in bij de PSV-leiding. Stevens was als coach verder verbonden aan onder meer Roda JC Kerkrade, Hertha BSC, Hamburger SV, VfB Stuttgart en TSG Hoffenheim. Zijn laatste klus als interim-trainer was dus in december, toen Schalke 04 na enkele maanden afscheid nam van Manuel Baum. Inmiddels is Christian Gross de nieuwe hoofdtrainer in de Veltins Arena.