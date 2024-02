PSV gewaarschuwd voor vertrek Ramalho: ‘Kijk eens wat dat Ajax gebracht heeft’

PSV moet niet te snel afscheid nemen van André Ramalho. Die conclusie trekt Aad de Mos in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De voormalig trainer vindt dat de 31-jarige verdediger ‘negatief gehyped’ wordt en is van mening dat de Brabantse koploper goed moet nadenken over zijn aflopende verbintenis.

Ramalho is dit seizoen vaak de kop van Jut bij PSV. Onterecht, zo stelt De Mos. “Het is niet top top, zeker niet. Maar soms zie je dat een oud-speler iets roept en dat dan iedereen er achteraan holt. PSV heeft het dit seizoen niet zo slecht gedaan achterin, lijkt me.” De Eindhovenaren kregen in de Eredivisie pas negen doelpunten tegen.

Het contract van Ramalho loopt over ruim vier maanden af. “Als je komend seizoen een betere kunt vinden, kun je hem doorselecteren. Maar neem niet té snel afscheid”, adviseert De Mos. Ramalho kwam in de zomer van 2021 voor 2,5 miljoen euro over van RB Salzburg. Volgens Transfermarkt is de routinier nog altijd 3 miljoen euro waard.

De Mos vergelijkt de situatie van Ramalho met die van Daley Blind en Dusan Tadic bij Ajax, eind 2022. “Zij waren de ervaren mannen, waar volgens velen de sleet op zat. Kijk eens wat dat Ajax gebracht heeft.” Sinds het vertrek van het ervaren duo uit Amsterdam ging het met de recordkampioen bergafwaarts.

Huub Stevens sluit zich aan bij de mening van De Mos. “Of je André in een basisrol zou moeten houden komend seizoen? Het is aan Earnest Stewart om dat te bepalen, maar ik zelf zou niet zo snel afscheid nemen als ik niet volledig overtuigd zou zijn van de opvolging.”

Technisch directeur Stewart wilde zich eerder deze week nog niet uitspreken over de toekomst van Ramalho bij PSV. Wel liet hij weten dat er op dit moment nog geen gesprekken lopen tussen beide partijen. Mogelijk gaat Stewart in een later stadium alsnog om tafel met de zaakwaarnemer van Ramalho.

Sinds zijn komst naar Nederland speelde Ramalho 115 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 5 assists. In Eindhoven wist de mandekker beslag te leggen op vijf prijzen. Met PSV won Ramalho twee keer de TOTO KNVB Beker en driemaal de Johan Cruijff Schaal. Dit jaar stevent hij af op zijn eerste landstitel met de club.

