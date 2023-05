‘Als Ajax zich bij Nagelsmann meldt, kiest hij eerder daarvoor dan voor PSV’

Zondag, 28 mei 2023 om 09:03 • Guy Habets

Huub Stevens vindt dat PSV voor de zekerheid een belletje moet wagen naar Julian Nagelsmann, maar vermoedt dat de Duitser eerder voor Ajax zou kiezen dan voor een dienstverband in Eindhoven. Dat stelt de Limburger in gesprek met de NOS. Stevens draagt wel een aantal andere coaches aan die volgens hem geschikt zijn om de scepter te gaan zwaaien in het Philips Stadion.

Stevens, die in het seizoen 2008/09 zelf trainer was bij PSV, heeft een logische voorkeur voor Nagelsmann. "Die zal niet naar PSV komen", verwacht de Harter Hund. "Hij gokt denk ik meer op Duitsland of Engeland. Als Nagelsmann PSV wel ziet zitten, dan zou ik het wel weten!" Stevens vindt de voormalig coach van Bayern München een uitstekende trainer. "Ik denk wel: als bijvoorbeeld Ajax zich bij iemand als Nagelsmann zou melden, dat Julian dan eerder daarvoor zou kiezen. Ajax heeft internationaal meer naam dan PSV."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder vallen de namen van Peter Bosz en Pascal Jansen. "Bosz zou wel trainer van PSV kunnen worden", vindt Stevens. "Hij is een ervaren iemand, maar zo succesvol is hij natuurlijk nog niet geweest. Hij heeft behoorlijk wat clubs getraind, ook in een land als Duitsland. Hij heeft wel een manier van functioneren die iedereen kent. Dat is positief, voor als PSV hem zou halen. Jansen? Die heeft bij AZ toch iets neergezet. Dat zou dan een kleinere stap zijn dan de stap die Van Nistelrooij maakte toen hij hoofdtrainer werd. In de luwte in Alkmaar werken of in de spotlights staan bij PSV, dat is toch iets anders, maar ik denk dat hij het aan zou kunnen."

Het doorschuiven van Adil Ramzi, die momenteel hoofdtrainer is van Jong PSV, is volgens Stevens geen goed idee. "Ik denk niet dat PSV in de gelegenheid is om af te wachten met weer een jonge coach. Ze moeten nu ook een keer duidelijkheid scheppen op het gebied van trainerschap en dan vind ik Ramzi nog te onervaren. Ik denk dat het een moeilijke groep is om te coachen. De eerste elf, twaalf spelers zijn het probleem niet. Maar hoe houd je de rest tevreden? Het bestuur van PSV moet hier de tijd voor nemen."

Tenslotte wordt een rol voor Stevens zelf besproken. Hij wil niet meer actief zijn als trainer, maar ziet eventueel wel een adviserende rol voor zichzelf weggelegd. "Ik zeg iets: een speler die ikzelf getraind heb, met niet zo veel ervaring in het trainersvak, die zou ik wel bij willen staan. Neem bijvoorbeeld Alfred Schreuder. Hij had echt een kandidaat kunnen zijn. Een Nederlandse trainer die vrij was en in de jeugd van PSV heeft gespeeld. Bij Ajax had hij niet de ervaring die hij nodig had om zo'n team in zijn eentje te begeleiden. Alfred had iemand naast zich nodig."