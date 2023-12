Van der Vaart eerlijk: ‘Dat kon niet. Het was superdom en respectloos van mij’

Rafael van der Vaart heeft nog altijd spijt dat hij in zijn tijd bij Hamburger SV poseerde met een shirt van Valencia. De middenvelder wilde in 2007 een transfer naar de Spaanse club forceren en besloot zich te laten fotograferen met het tenue van los Che.

“Elke jongen heeft een droomclub”, vertelt Van der Vaart in een aflevering van Tussen de Palen van Ziggo Sport. “Ik wilde via Ajax naar Barcelona of Real Madrid. Ik ging in 2005 van Ajax naar HSV en zag dat echt als tussenstap.

“Ik merkte al heel snel dat ik van die mensen daar begon te houden en zij van mij. Alleen ik bleef wel in mijn hoofd houden dat het een tussenstap was en dat ik wilde vertrekken.”

Van der Vaart haalde zich in 2007 de woede van de HSV-supporters op de hals door met een shirt van Valencia te poseren op de voorpagina van de Spaanse krant AS. Valencia bood 25 miljoen euro, veel geld voor die tijd, en toch legde HSV het bod naast zich neer.

Toen AS voor zijn deur stond met een shirt van Valencia besloot Van der Vaart met het tenue te poseren. “Dat kan natuurlijk niet”, zegt hij ruim zestien jaar later. “Ik zou het iedereen afraden en weet ook niet waarom ik het deed. Dat was superdom en ook respectloos.”

“Ik wilde destijds echt graag weg”, herinnert de oud-prof zich. “Het was vier dagen voor de zomerse transferwindow. Huub Stevens, die destijds mijn trainer was, vroeg of de foto echt was, waarop ik bevestigend antwoordde. Ik heb toen mijn excuses tegenover de hele spelersgroep moeten maken.”

Van der Vaart speelde een dag later tegen Bayer Leverkusen, benutte een strafschop, waarna hij door de supporters weer in genade werd aangenomen. “Ik ben dat seizoen nog gebleven en een jaar later vertrok ik naar Real Madrid.”