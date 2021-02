Tissoudali verkast voor ‘mooi bedrag’ en tekent contract van 2 tot 3 miljoen

Maandag, 1 februari 2021 om 15:04 • Laatste update: 15:10

Tarik Tissoudali verruilt Beerschot voor AA Gent, zo maakt eerstgenoemde club via de officiële kanalen wereldkundig. De Gazet van Antwerpen weet te melden dat de 27-jarige vleugelaanvaller zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2023, waarmee hij twee tot drie miljoen euro gaat verdienen. Beerschot houdt naar verluidt een ‘mooi bedrag’ over aan het vertrek van Tissoudali: 700.000 tot een miljoen euro.

Ondanks dat Tissoudali zondagmiddag gekeurd werd bij AA Gent, hing een plottwist volgens de Gazet van Antwerpen tot het laatste moment in de lucht. De Belgische krant stelt dat de zaakwaarnemer van de buitenspeler nog contact heeft opgenomen met Beerschot, dat Tissoudali met een ultiem voorstel nog van gedachten kon laten veranderen om alsnog zijn aflopende contract te verlengen. De huidige nummer zeven van de Jupiler Pro League weigerde mee te gaan in een ‘financieel opbod’, waardoor Tissoudali nu de gang naar Gent maakt.

AA Gent betaalt een bedrag tussen de 700.000 en een miljoen euro voor Tissoudali, terwijl Beerschot eveneens een doorverkooppercentage heeft bedongen. Het tot medio 2023 lopende contract bij de Buffalo’s gaat de vleugelaanvaller totaal twee tot drie miljoen euro opleveren. Met Tissoudali in de gelederen moet AA Gent komende tijd alle zeilen bijzetten om de play-off om het kampioenschap te halen. Momenteel bezet de nieuwe werkgever van Tissoudali de twaalfde plaats in de Jupiler Pro League, terwijl de eerste vier clubs aan het einde van de rit om de titel gaan spelen.

Beerschot maakt een fraaie winst op Tissoudali, die in de zomer van 2018 transfervrij werd overgenomen van Le Havre. In 78 wedstrijden voor de Belgische club kwam hij tot 20 doelpunten en 13 assists. Le Havre haalde Tissoudali aanvankelijk in 2014 weg bij Telstar, waar hij op dat moment pas zijn tweede seizoen in het profvoetbal achter de rug had. Zijn verblijf bij de Franse club werd geen doorslaand succes en na huurperiodes bij SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap pikte Beerschot hem op.