Amsterdammer moet pro-Palestina-band afdoen: ‘We leven toch in een vrij land?’

Woensdag, 15 november 2023 om 19:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:55

Tarik Tissoudali droeg afgelopen weekend een armband met daarop een afbeelding van de Palestijnse vlag. De aanvaller wilde zo zijn steun uiten aan Palestina, dat door de oorlog tussen Israël en Hamas door een zeer zware tijd gaat. Na een half uur moest de spits van KAA Gent de armband afdoen. Tissoudali verklaarde na afloop van het duel met Anderlecht niet te weten dat het dragen van die band tegen de regels is.

Op pagina 42 van het bondsreglement van Belgische voetbalbond (KBVB) staat onder meer dat politieke uitingen tijdens een wedstrijd verboden zijn. "De uitrusting mag geen slogans, boodschappen of beelden van politiek, religieus of persoonlijk karakter vertonen." Volgens spelregel 12 van de KBVB moet de scheidsrechter, in dit geval Jasper Vergoote, 'actie ondernemen' bij het zien van een uiting die volgens de regels verboden is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tissoudali was zich na afloop van de wedstrijd van geen kwaad bewust. "Ik wist niet dat het verboden was", vertelde hij bij Sporza. "De scheidsrechter vertelde me dat het niet mocht, dus heb ik hem afgedaan." De Amsterdammers stelde dat hij denkt vrij te zijn om te doen wat hij wil. "Maar ik houd me aan de woorden van de scheidsrechter. Hij wilde het niet."

“De scheidsrechter zei dat hij gehoord had dat we politieke symbolen droegen", vervolgde Tissoudali tegenover Het Laatste Nieuws. "Ik vind dit niet echt politiek. Voor een ander land mocht dat wel en hiervoor niet”, doelde hij indirect op de openbare steun aan Oekraïne, dat in oorlog is met Rusland.

“Ik mag toch doen wat ik wil? Ik vind het vervelend dat het niet mag. We leven toch in een vrij land? Ik doe het ook niet omdat het een Arabisch land is, ik vind dat iedereen het verdient om in vrede te leven. Ik ben tégen oorlog, tégen massamoord en vóór vrijheid.”

In een interview met hetzelfde medium liet Tissoudali vorige week nog weten te zitten met de oorlog. “Ik kan dat niet zomaar naast me neerleggen. De beelden raken me. Kijk, ik wil geen kant kiezen in het conflict. Ik ben gewoon tegen oorlog en terrorisme. Ik hoop dat de mensen daar ooit vrijheid zullen krijgen. Elk kind, elk mens en elk land verdient dat.”

Tissoudali was niet de enige speler van Gent die een armband met daarop een Palestijnse vlag. Ismaël Kandouss deed dat ook en net als Tissoudali moest ook hij zijn armband afdoen van Vergoote. Sporza vroeg de KBVB naar een reactie. "Wij volgen het reglement, dat zegt dat politieke en religieuze symbolen niet mogen. Voor ons maakte de scheidsrechter dus de juiste beslissing", liet woordvoerder Marie Verbeke weten.

Het duel tussen Gent en Anderlecht eindigde overigens in 1-1. Op aangeven van Tissoudali maakte Matisse Samoise de 1-0. Anderlecht kwam voor rust nog langszij via een benutte strafschop van voormalig Ajacied Kasper Dolberg. Dankzij het gelijkspel staat Anderlecht nog altijd tweede, met één punt meer dan Gent.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.