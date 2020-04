‘Daarom halen veel Nederlandse spelers het hier niet, het budget is ook hoger’

De carrière van Tarik Tissoudali speelde zich zes jaar geleden nog af bij de amateurs. Pas op 21-jarige leeftijd kreeg de vleugelaanvaller zijn eerste profavontuur, toen Telstar hem overnam van Sparta Nijkerk. Na twee jaar in Velsen-Zuid verdiende Tissoudali een transfer naar het Franse Le Havre. Inmiddels is de voormalig jeugdinternational van Marokko na huurperiodes bij SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap bij het Belgische Beerschot terechtgekomen.

Door Nick Dierckx

“Ik merk wel dat ze in België alleen in spelers investeren en niet in stadions,” zegt Tarik Tissoudali lachend aan de telefoon, “want er zijn echt veel oude stadions in België. Maar zolang de grasmat goed is, maakt het niet uit hoe het stadion eruit ziet.” De 27-jarige aanvaller komt met Beerschot momenteel uit op het tweede niveau van België, maar promotie is dichtbij voor de club uit Antwerpen, waar Tissoudali sinds de zomer van 2018 onder contract staat. Het tweeluik voor promotie tegen OH Leuven is nog niet volledig afgewerkt. De eerste wedstrijd, in een uitverkocht Olympisch Stadion in Antwerpen, werd met 1-0 gewonnen door een treffer van zijn voet, maar de return is tot nader order uitgesteld wegens het coronavirus.

Tissoudali ontvangt de Bronzen Stier tijdens het seizoen 2016/16 in dienst van Telstar.

Voor Tissoudali is het niet zijn eerste buitenlandse avontuur. Na een sterk seizoen in de Eerste Divisie, waarin hij bij meer dan twintig doelpunten betrokken was, verliet hij in 2016 Telstar voor Le Havre. De club uit de Franse havenstad was de eerste met concrete belangstelling voor Tissoudali, die niet lang over het aanbod hoefde na te denken. “Ze waren het snelst met serieuze belangstelling. Bij Nederlandse clubs werd ik wel uitgenodigd voor gesprekken, maar de concrete aanbiedingen kwamen niet. Ik heb bij Le Havre een gesprek gehad en dat beviel gelijk goed. Ik wilde ook zo snel mogelijk bij een club aansluiten om de voorbereiding niet te hoeven missen.”

Maar aan de Normandische kust liep het voor Tissoudali niet zoals hij had gehoopt. De buitenspeler kwam niet aan spelen toe en ook de verschillende trainerswissels droegen niet in positieve zin bij aan zijn kansen op speeltijd. Ook had hij moeite met de taalbarrière. “Het was moeilijk om te communiceren. Ze wilden alleen maar Frans praten en namen niet eens de moeite om het in het Engels te proberen. Ik nam Franse les, maar dat is ook niet zo 1,2,3 geleerd. Het was een lastig halfjaar.”

Tissoudali viert een doelpunt in het shirt van De Graafschap, dat hem in de tweede helft van het seizoen 2017/18 huurde.

En dus besloot Tissoudali samen met zijn werkgever dat een verhuurperiode in Nederland de beste optie was. Na een halfjaar bij Le Havre keerde de buitenspeler bij SC Cambuur terug op de Nederlandse velden. Hij maakte eindelijk weer wedstrijdminuten in Leeuwarden, maar eenmaal terug in Frankrijk was het wederom hetzelfde liedje. Uitleenbeurten bij VVV-Venlo en De Graafschap volgden, waarna hij bij Le Havre uit zijn contract liep. Toch heeft hij geen spijt van zijn stap naar Frankrijk. “Wat ga je anders doen op dat moment? Als er geen andere concrete aanbieding op tafel komt kun je blijven wachten.”

In de zomer van 2018 was Tissoudali transfervrij en wilde hij graag bij De Graafschap blijven, de club aan wie hij in zijn laatste periode bij Le Havre werd verhuurd. Maar de Doetinchemse club gooide roet in het eten. “Ze hadden een andere buitenspeler gehaald, dus besloot ik om iets anders te gaan zoeken. Toen kwam Beerschot, een ambitieuze Belgische club met nieuwe eigenaren. Ze wilden zo snel mogelijk naar de hoogste klasse promoveren en dat project beviel mij wel.”

In België heeft Tissoudali het naar zijn zin. Hij is belangrijk voor de club, die al drie jaar op rij voor promotie speelt op het tweede niveau van België. Tissoudali had in de eerste wedstrijd van het tweeluik een groot aandeel in de zege van Beerschot: hij maakte de enige en dus winnende treffer. “Het voelt bevrijdend als je zo’n belangrijke goal maakt. We hebben daar het hele seizoen naartoe gewerkt.”

Een duel met Takehiro Tomiyasu van STVV tijdens een duel in de zogenaamde play-off 2 van vorig seizoen.

Hij merkt veel verschillen tussen het voetbal in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij het grootste deel van zijn carrière speelde, en de Belgische Eerste Klasse B, zoals de officiële naam van de competitie luidt. “In Nederland worden veel meer doelpunten gemaakt. Je ziet daar uitslagen als 5-2 in hele spectaculaire wedstrijden. Dat gebeurt niet bij ons. Dat heeft niet met tactiek te maken, maar met kwaliteit. Spelers die altijd spelen in de Keuken Kampioen Divisie, komen in België niet aan spelen toe. Daarom halen veel Nederlandse spelers het hier in België ook niet, maar het budget is dan ook vele malen hoger hier in vergelijking met Nederland.”

Voetbalzone publiceert later deze week een uitgebreid achtergrondverhaal over Beerschot.

Voor de toekomst van Tissoudali zelf is het ook belangrijk dat Beerschot dit jaar promotie naar het hoogste niveau veiligstelt. “Ik heb nog een éénjarig contract. In dat jaar zou ik mezelf in een mooiere en sterkere competitie kunnen laten zien. Vanuit daar zien we wel hoe ver ik kan komen.” Of we Tissoudali nog ooit op de Nederlandse velden in actie zien, sluit de aanvaller niet uit. “Waarom niet? Ik sta voor alles open.”