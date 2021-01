Gemiste strafschop Zlatan Ibrahimovic wordt AC Milan niet fataal

Zaterdag, 30 januari 2021 om 16:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:59

AC Milan heeft zaterdagmiddag na twee nederlagen op rij weer een overwinning geboekt. De ploeg van trainer Stefano Pioli was op bezoek bij Bologna met 1-2 te sterk door doelpunten van Ante Rebic en Franck Kessié. Zlatan Ibrahimovic faalde vanaf elf meter. Door de overwinning verstevigt Milan de koppositie en heeft het nu een voorsprong van vijf punten op stadsgenoot Internazionale, dat zaterdagavond in actie komt tegen Benevento. Mitchell Dijks en Jerdy Schouten deden de volledige wedstrijd mee bij Bologna.

Milan kende een teleurstellende week en verloor achtereenvolgens van Atalanta (0-3) en voor de Coppa Italia van Inter (2-1). Tegen Bologna schoot de koploper uit de startblokken en werd na een klein kwartier de paal geraakt. Theo Hernández besloot een vrije trap van ver ineens op doel te schieten en zag de bal via de vuisten van Lukasz Skorupski op het aluminium belanden. Even later kreeg Ibrahimovic een uitgelezen kans om de score te openen. De Zweed mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Dijks opzichtig vasthield, maar faalde oog in oog met Skorupski. In de rebound bleek Rebic echter het meest attent, waardoor de Kroaat de bezoekers alsnog op voorsprong zette: 0-1.

Bologna bood in de eerste helft goed weerstand en kreeg via Riccardo Orsolini een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar het schot van de aanvaller ging rakelings langs de rechterpaal. Op slag van rust dwong de thuisploeg Gianluigi Donnarumma tweemaal tot een redding op pogingen van Nicola Sansone en Nicolás Domínguez. Tien minuten na rust werd de score verdubbeld door Milan. Adama Soumaoro beging in het strafschopgebied een handsbal en zag Kessie vanaf de stip door het midden van het doel voor de 0-2 aantekenen. Trainer Sinisa Mihajlovic zag voorafgaand aan de strafschop door aanmerkingen op de leiding de rode kaart van scheidsrechter Daniele Doveri.

Milan drukte vervolgens door in de jacht op de definitieve beslissing en kreeg via Davide Calabria een uitstekende mogelijkheid, maar de Italiaan zag zijn inzet ternauwernood worden gepakt door Skorupski, die andermaal in de weg lag. Aan de andere kant was het tien minuten voor het einde wel raak, toen Andrea Poli aan het einde stond van een prima aanval van Bologna. Hernández verspeelde bal namens Milan, waarna Poli op aangeven van Andreas Skov Olsen van dichtbij hoog de aansluitingstreffer tegen de touwen schoot: 1-2. Bologna ging vervolgens in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker, maar wist de Milanese muur niet voor de tweede keer te doorbreken.