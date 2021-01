Advocaat: Kuyt is géén optie als assistent; Kraay noemt ‘prachtige’ kandidaat

Vrijdag, 29 januari 2021 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:51

Dirk Kuyt is voor Dick Advocaat geen optie om zijn nieuwe assistent te worden. De trainer van Feyenoord moet op zoek naar een nieuw lid van zijn technische staf, omdat Zeljko Petrovic vrijdag vertrok om hoofdtrainer te worden bij Willem II. "Over Dirk Kuyt, daar weet ik niks van. Nee, hij is geen optie als assistent", zei Advocaat vrijdag zeer stellig op de persconferentie.

Geruchten over een assistentenrol voor Kuyt werden donderdagavond door hem zelf gevoed. De oud-international zei bij Ziggo Sport met Feyenoord te praten over een nieuwe functie. "Ik ben momenteel met Feyenoord in gesprek en daar hopen we samen binnenkort mee naar buiten te treden op welke manier ik mijn trainerscarrière een vervolg ga geven", aldus Kuyt, die verder niets losliet. "Ik snap dat je die vraag stelt, maar ik ben altijd integer naar Feyenoord geweest en dat soort dingen bespreek je met elkaar. Als je daar een beslissing over hebt genomen, dan treedt je daar samen over naar buiten."

Hans Kraay junior reageert bij ESPN op de vacature van assistent voor Advocaat. "Dick Advocaat was heel uitgesproken: Dirk Kuyt, nee!", signaleert Kraay junior, die heeft gehoord dat Robin van Persie in beeld is. "Van Persie zou een prachtige man uit eigen geledingen zijn. Ik zou dat de allerbeste keuze vinden, de allerbeste keuze."

Volgens Kraay junior past Van Persie goed in de huidige technische staf. "Het is weer een heel ander type bij John de Wolf en Cor Pot", weet Kraay junior, die ook denkt dat Van Persie met Arne Slot, de trainer van Feyenoord vanaf volgend seizoen, klikt. "Ik vind sowieso: als ik Arne Slot zou zijn, dan zou ik ook vol inzetten op John de Wolf én Robin van Persie. Twee verschillende types: de stoere John de Wolf, de prachtig technische Van Persie. Dan hoeft Slot geen eigen mensen mee te nemen, dan kom je als Slot in een Feyenoord-gezin. Ik zou dat geweldig vinden."