‘Chelsea stippelt kansrijke strategie uit voor komst van Erling Haaland’

Donderdag, 28 januari 2021 om 17:10 • Jeroen van Poppel

Chelsea overweegt om serieus werk te maken van de komst van Erling Haaland, zo meldt Sky Sports. The Blues hebben goede hoop dat de twintigjarige aanvaller komende zomer los te weken is bij Borussia Dortmund, met in het achterhoofd de transferclausule die naar verluidt op 1 juli 2022 wordt geactiveerd in het contract van Haaland. Ook hoopt Chelsea nog altijd op David Alaba, die al rond leek met Real Madrid.

Haaland is volgens de berichtgeving medio 2022 voor een gelimiteerd bedrag van 75 miljoen euro op te halen. Die clausule is al meerdere keren publiekelijk ontkend door de clubleiding van Borussia Dortmund, maar Sky Sports is overtuigd van het bestaan daarvan. Chelsea zou kans denken te maken om Haaland al komende zomer naar Stamford Bridge te halen, indien er een bedrag op tafel wordt gelegd dat hoger dan die 75 miljoen euro is.

Verder leek Alaba al rond met Real Madrid, maar volgens Sky Sports waagt Chelsea een poging als kaper op de kust. De 28-jarige verdediger van Bayern München is vanwege zijn aanstaande transfervrije status erg gewild en the Blues zouden nog altijd in de race zijn voor zijn handtekening. Marca beweerde vorige week dat Real Madrid overeenstemming had bereikt met Alaba over een contract tot de zomer van medio 2025.

Georga Alaba, vader van de Oostenrijkse verdediger, ontkrachte die geruchten een dag later al. “Er is nog geen beslissing genomen en David heeft ook nog niets getekend bij Real Madrid. Behalve Real zijn er nog meer clubs die in hem geïnteresseerd zijn”, zei Alaba senior bij Sport in reactie op de berichtgeving uit Spanje. Volgens Sky Sports hopen naast Chelsea en Real Madrid ook Manchester United, Liverpool en Paris Saint-Germain nog op Alaba.