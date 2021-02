Joshua Zirkzee hakt knoop door en tekent huurcontract met optie tot koop

Maandag, 1 februari 2021 om 18:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:41

Joshua Zirkzee maakt het seizoen af bij Parma, zo bevestigt de club uit de Serie A via de officiële kanalen. De spits van Bayern München wordt door Bayern de rest van het seizoen verhuurd aan de club uit de Serie A, die tevens een optie tot koop hebben bedongen bij de onderhandelingen. Over het bedrag dat Parma in dat geval zou betalen worden geen mededelingen gedaan, maar volgens Fabrizio Romano gaat het om vijftien miljoen euro. Bovendien ontvangt Bayern 7,5 procent van een eventuele toekomstige transfersom voor het talent.

Zirkzee werd de voorbije maanden met meerdere clubs in binnen- en buitenland in verband gebracht, nadat hij bij Bayern niet op veel speeltijd hoefde te rekenen sinds de komst van Eric Maxim Choupo-Moting. Parma en Everton waren de laatst overgebleven clubs, nadat ook Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln en Heracles Almelo lieten weten interesse te hebben in de jeugdinternational van Oranje. Uiteindelijk bleek de belangstelling van Parma het meest concreet. Zirkzee moet met Parma degradatie naar de Serie B zien te voorkomen. De ploeg staat op dit moment voorlaatste in de Serie A, met een achterstand van één punt op de veilige plekken.

Bayern was bereid om Zirkzee te laten gaan, omdat de club niet tevreden is over zijn ontwikkeling. De jonge Nederlander had nog een contract tot de zomer van 2023 bij de recordkampioen van Duitsland, nadat hij in 2017 werd opgepikt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Trainer Hans-Dieter Flick stoorde zich onder andere aan het Instagram-gedrag van zijn pupil, die afgelopen zomer veel foto's op Instagram plaatste van zijn luxueuze vakanties op de Griekse eilanden Mykonos en Santorini. Daarop werd Zirkzee al eerder bestraffend toegesproken door Flick, die zich zou storen aan de vermeende sterallures van Zirkzee.

Dit seizoen kwam Zirkzee tot drie optredens in de Bundesliga, waarvan twee keer als invaller. Scoren deed hij niet. Zijn laatste officiële optreden voor Bayern dateert van 1 december, toen hij vijf minuten voor tijd inviel in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1). De aanvaller behoorde op 13 januari voor het laatst tot de wedstrijdselectie van Bayern. Trainer Hansi Flick haalde Zirkzee bij de groep voor het duel met Holstein Kiel (2-2, verlies na strafschoppen), maar liet hem de volledige wedstrijd op de bank zitten.