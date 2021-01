Door Ajax begeerd supertalent: ‘Mino Raiola adviseerde mij om hier te blijven’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 13:25 • Laatste update: 13:48

Micky van de Ven staat al enige tijd op de radar van topclubs in het binnen- en buitenland. Toch besloot de negentienjarige centrumverdediger afgelopen zomer om bij FC Volendam te blijven, zodat hij zich verder kon ontwikkelen onder de vleugels van trainer Wim Jonk. In gesprek met DAZN en Voetbalzone vertelt het beste talent van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie over de samenwerking met Jonk, zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, de speler die zijn grote voorbeeld is en zijn absolute droomclub.

Door Kalum van Oudheusden

Met zijn uitverkiezing tot beste talent van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie treedt Van de Ven in de voetsporen van onder meer Nacer Chadli, Dries Mertens en Frenkie de Jong. “Het is een mooie prijs, dus ik ben er zeker blij mee”, glundert Van de Ven over de prijs die tot stand komt op basis van de keuzes van trainers en aanvoerders in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik had het niet verwacht. Wim (Jonk, red.) kwam naar me toe om te vertellen dat ik het was geworden, hartstikke leuk. Natuurlijk is het mooi dat je ‘m wint. Vaak zijn het spelers van Jong Ajax, Jong PSV, Jong FC Utrecht of Jong AZ. Vandaar dat ik toch meer verbaasd was.”

Van de Ven is bezig aan zijn tweede jaar in de hoofdmacht van FC Volendam, nadat hij begin vorig seizoen doorstroomde vanuit het beloftenteam en tot twintig optredens kwam. Wat kon hij na zijn sterke debuutseizoen nog verbeteren? “Op het niet stilvallen en nóg meer het leiderschap tonen. Ik ben natuurlijk nog jong. Vorig jaar was ik helemaal een stil mannetje, omdat ik er net bij kwam. Dat moet wel meer gaan worden”, legt hij uit. De bekerwedstrijd tegen PSV (0-2 nederlaag) van vorige week vormde in dat opzicht een mooie test. “Ik denk dat Donyell Malen het niet prettig vindt als je heel kort op hem zit. Als je hem de ruimte geeft, kan hij een individuele actie maken.”

Jonk gaf aan het begin van dit seizoen te kennen dat hij Van de Ven ondanks de interesse van andere clubs had geadviseerd om nog een jaar bij FC Volendam te blijven. De oefenmeester kondigde aan dat hij van Micky 1.0 Micky 2.0 kon maken. “Mooi”, zegt Van de Ven na het zien van de woorden van zijn trainer. “Ik ben in fysiek opzicht en qua lenigheid wel echt gegroeid. Natuurlijk zijn er altijd leermomenten, maar dat is juist goed. Als ik geen leerpunten had, was ik nu wel klaar geweest. Ik weet wat Wim daar kort op zit. We hebben een goede band. Ik heb afgelopen zomer veel met Wim gepraat, op het moment dat er clubs kwamen. Hij heeft me er ook bijgehaald met heel veel vertrouwen, dus ik heb ook heel veel vertrouwen in hem. Hij heeft me tot de speler gemaakt die ik nu ben.”

Bekijk hier het hele video-item met Micky van de Ven.

“Hij loopt op trainingen even naar je toe en dan zegt hij: ‘Kijk, als je deze situatie nu stopzet. Zie je wat hier, hier of hier gebeurt’. Dan denk je: ja, hij heeft toch gelijk. En dan let je er in het vervolg meteen op. Zo maakt hij spelers écht beter. We doen ook heel veel met videobeelden, van Bayern München of Manchester City bijvoorbeeld”, vervolgt Van de Ven over de werkwijze van Jonk. Zijn naam werd eerder al in verband gebracht met AZ en Ajax en de verdediger vertelt dat hij veel met Jonk en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola kan overleggen over een juiste stap.

“Een club die het beste plan met mij heeft. Ik kan met Wim heel veel overleggen, als er clubs met een bepaald plan komen. Natuurlijk heb ik dan aan Mino een hele goede, maar ook aan Wim. Ik ben een verdediger op wie je kan leunen achterin, maar ik kan met een uitbraak ook zelf naar voren. Dat is misschien iets voor Feyenoord of PSV. Maar qua opbouw weet ik van mezelf dat ik rustig ben, dus dan is Ajax een hele mooie club. Het is lastig om te zeggen. Mijn droomclub is altijd Liverpool geweest. Als ze tegen een club uit de derde league spelen, zit het nog vol.” Is Virgil van Dijk dan ook zijn voorbeeld? Nee, dat is niet het geval. “Matthijs de Ligt is mijn voorbeeld. Hoe hij op jonge leeftijd zo presteert in Italië, dat is absurd. Hij is een beest: fysiek, mentaal. Dat slaat echt nergens op.”

Sinds vorig jaar delen De Ligt en Van de Ven met Raiola dezelfde zaakwaarnemer. Tot die tijd behartigde zijn vader de belangen van Van de Ven. “Vorig jaar ben ik al met Mino in zee gegaan. Heel veel mensen denken: Mino, die gaat meteen voor het grote geld. Clubs kunnen hem negatief in de media brengen, want hij staat gewoon voor zijn spelers. Misschien zijn clubs het daar niet mee eens en vinden ze hem daarom lastig. Mino heeft vorig jaar tegen mij gezegd: ‘Waarom zou je niet nog een jaar bij Volendam blijven om jezelf verder te ontwikkelen? Je ziet pas net in het betaald voetbal’. Ik heb veel contact met Mino en op sommige momenten is een zaakwaarnemer gewoon heel belangrijk. Hij heeft de contacten om je bij een club neer te leggen, in die situatie is Mino een grote naam.”



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.