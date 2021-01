Mesut Özil neemt met emotionele brief afscheid van Arsenal

Maandag, 25 januari 2021 om 23:28

Mesut Özil houdt warme gevoelens over aan zijn periode bij Arsenal, zo laat de spelmaker weten in een open brief. Zondag werd de transfer van de 32-jarige middenvelder naar Fenerbahçe, waar hij met zijn verbintenis tot 2024 in totaal dertien miljoen euro zal verdienen, officieel bekendgemaakt. De spelmaker komt transfervrij over van de Londenaren. Hoewel Özil al bijna een jaar niet voorkwam in de plannen van Mikel Arteta, verlaat de Duitser zijn oude ploeg met pijn in zijn hart.

“Lieve Gunners”, begint Özil zijn sentimentele afscheidsbrief. “Zevenenhalf jaar, bijna 3000 dagen. Het voelt raar om dit bericht te schrijven na zo'n lange periode in Londen. Sinds mijn aankomst ben ik hier met open armen ontvangen. Ik ben hier opgegroeid tot een volwassen man, dat zal ik nooit vergeten. Maar nu moeten onze wegen scheiden. Hoe kan ik acht jaar dankbaarheid beschrijven in één brief?”, vraagt de voormalig wereldkampioen zich af.

Özil ging het afgelopen kalenderjaar door een zeer moeizame periode bij Arsenal. De creatieve middenvelder kwam sinds de uitbraak van het coronavirus niet meer in actie namens the Gunners en werd bovendien niet ingeschreven voor de Europa League en de Premier League. Desalniettemin kijkt de voormalig international met een goed gevoel terug op zijn periode bij de Londense topclub. “Het is moeilijk om te beschrijven hoeveel liefde ik voel voor de club en de fans.”

“Ik ben een Gunner voor het leven, laat daar geen twijfel over bestaan. Dat mijn naam werd gezongen in het Etihad Stadium, zal me voor voor altijd kippenvel blijven bezorgen. Arsenal is een club van trots en prestige, zaken die ik elke keer voelde, op het moment dat ik het veld betrad. Spelers en managers komen en gaan, maar de waarden van de club zijn voor altijd”, vervolgt hij zijn openhartige boodschap. “Dit is een voorlopig afscheid, maar zeker geen vaarwel.”