‘Van de Beek ontvangt heuglijk nieuws van Solskjaer in privégesprek’

Maandag, 25 januari 2021 om 10:59 • Rian Rosendaal

Donny van de Beek heeft een halfjaar na zijn komst nog steeds geen basisplaats veroverd bij Manchester United, maar volgens The Athletic hoeft de Nederlandse middenvelder nog niet te wanhopen op Old Trafford. Het Engelse medium meldt namelijk dat manager Ole Gunnar Solskjaer onlangs in een privégesprek aan Van de Beek heeft verteld dat hij meer aan spelen zal toekomen in het restant van dit seizoen.

Solskjaer en Van de Beek zouden uitvoerig met elkaar hebben gesproken in aanloop naar de uitwedstrijd tegen laagvlieger Fulham (1-2 overwinning) van vorige week woensdag. De Oranje-international zou een goed gevoel hebben overgehouden aan de mededeling van de Noorse manager, zo klinkt het. Van de Beek wordt door Solskjaer nog steeds gezien als een speler voor de toekomst bij Manchester United en het is zaak dat hij zijn eerste seizoen bij the Red Devils vooral gebruikt om ervaring op te doen in de veeleisende Premier League.

Van de Beek tekende vorig jaar zomer een vijfjarig contract bij Manchester United en de verwachting was dat hij in minstens de helft van de wedstrijden van de Engelse grootmacht speeltijd zou krijgen als basisspeler. Tot dusver is de voormalig Ajacied daar niet in geslaagd, maar Solskjaer heeft hem volgens The Athletic dus nog lang niet afgeschreven. Van de Beek kwam tot nu toe tienmaal in actie in de Premier League, al maakte hij alleen tegen Southampton in november de 90 minuten vol. Daarnaast speelde hij zes duels in de groepsfase van de Champions League, vier wedstrijden in de EFL Cup en tweemaal in de FA Cup.

Van de Beek kreeg zondag in het FA Cup-duel met Liverpool (3-2 overwinning) een basisplaats van Solskjaer, die de middenvelder echter na 65 minuten naar de kant haalde. Diens vervanger Bruno Fernandes tekende vervolgens met een fraaie vrije trap voor de winnende treffer op Old Trafford. Voorafgaand aan de bekerkraker liet Solskjaer zich in duidelijke bewoordingen uit over de situatie van Van de Beek. "Ik zou niet zeggen dat hij blij of gelukkig is", zo klonk het in de Engelse media. "Natuurlijk wil hij meer spelen, maar hij is heel erg gedreven en doet zijn werk op de juiste manier." Van de Beek zelf heeft nog geen onvertogen woord over zijn situatie gezegd. "Donny doet mij heel veel denken aan mijzelf toen ik hier voor het eerst binnenkwam als speler", zo liet Solskjaer weten.