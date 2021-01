‘Solskjaer hakt knoop door over nabije toekomst van Donny van de Beek’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 16:33

Donny van de Beek komt de laatste weken amper aan spelen toe, maar toch wil Ole Gunnar Solskjaer hem niet laten gaan. ESPN meldt op basis van ‘bronnen’ dat de Noorse manager van Manchester United komend halfjaar over de diensten van de 23-jarige middenvelder wil blijven beschikken. Het besluit van Solskjaer heeft mede te maken met het drukke programma van Manchester United in de tweede seizoenshelft.

Manchester United telde afgelopen zomer veertig miljoen euro neer om Van de Beek over te nemen van Ajax. Voorlopig speelde de middenvelder 21 officiële wedstrijden voor de Engelse grootmacht, waarvan 9 als basisspeler en waarin hij 1 doelpunt en 1 assist verzorgde. In Premier League-verband verscheen Van de Beek pas twee keer aan de aftrap en in de laatste zes competitiewedstrijden op rij bleef hij negentig minuten op de reservebank.

Mede daardoor werd er gespeculeerd over een al dan niet tijdelijk vertrek bij Manchester United. Solskjaer zou nu dus hebben laten weten dat dit niet aan de orde is. De Noorse manager kiest op zijn middenvelder doorgaans eerder voor Bruno Fernandes, Paul Pogba, Fred, Scott McTominay of Nemanja Matic, maar denkt Van de Beek in de drukke tweede seizoenshelft toch nodig te hebben. Manchester United is nog in de race in de FA Cup en de Europa League, al staat komend weekeinde in het eerstgenoemde toernooi een treffen met Liverpool op het programma.

“Donny neemt het op tegen middenvelders met veel kwaliteit, maar hij heeft prima gespeeld als hij de kans krijgt. Soms zijn we te snel met conclusies”, zo gaf Solskjaer twee weken geleden in aanloop naar de halve finale van de EFL Cup tegen Manchester City (0-2 nederlaag) te kennen over Van de Beek. De Oranje-international kwam in dat duel twee minuten voor het einde binnen de lijnen als invaller. Het contract van Van de Beek bij Manchester United loopt nog door tot medio 2025.