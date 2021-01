Charge Grealish kost De Bruyne topduels met Liverpool en Tottenham

Vrijdag, 22 januari 2021

Kevin De Bruyne is voorlopig niet inzetbaar bij Manchester City. De Belgische spelmaker heeft een scheurtje in zijn hamstring opgelopen en is naar verwachting vier tot zes weken uit de roulatie. De Bruyne ging afgelopen woensdag in het duel met Aston Villa (2-0) voortijdig naar de kant en naar nu blijkt kan manager Josep Guardiola voorlopig niet beschikken over één van zijn belangrijkste spelers.

De Bruyne haakte woensdag na 59 minuten af en een scan heeft de aard van de blessure naar boven gebracht. ”De dokter heeft de scan vanochtend (vrijdagochtend, red.) nog eens bekeken en het is duidelijk geworden dat Kevin vier tot zes weken niet kan spelen”, zo verklaart Guardiola vrijdagmiddag op een persmoment in aanloop naar het FA Cup-duel met Cheltenham van zaterdag. ”Het is een flinke klap voor ons, maar we moeten wél verder. Ik hoef niet uit te leggen hoe belangrijk Kevin voor ons is. Hij is helaas voor hem en ons niet inzetbaar tijdens een belangrijk gedeelte van het seizoen. We zullen echter een oplossing hiervoor moeten vinden.”

De blessure van De Bruyne ontstond woensdag toen Jack Grealish te hard doorging op de middenvelder van Manchester City. Hij probeerde daarna nog verder te spelen, maar Guardiola kreeg al snel het signaal om een wissel door te voeren. De Bruyne mist vanwege de kwetsuur onder meer de topwedstrijden van the Citizens tegen Liverpool (7 februari) en Tottenham Hotspur (13 februari). Ook de ontmoetingen met Arsenal (21 februari) en Borussia Mönchengladbach (24 februari) lijken op de tocht te staan. Wellicht is de middenvelder op tijd fit voor de kraker tegen buurman Manchester United op 6 maart.

Guardiola kan zaterdag tegen Cheltenham ook niet beschikken over Nathan Aké, Kyle Walker en Sergio Agüero. Laatstgenoemde liet donderdag weten dat hij het coronavirus heeft opgelopen en daardoor in zelfisolatie is gegaan. ”We hopen dat Sergio zich snel weer beter gaat voelen”, zo reageert Guardiola een dag later. ”In de eerste drie dagen na de positieve test voelde hij zich niet bepaald goed. De symptomen, zoals vermoeidheid, waren goed merkbaar. Hopelijk keert Sergio snel terug op het trainingsveld, al doen we het stap voor stap. We moeten onze beste aanvaller al zolang missen.”