Feyenoord lijkt goud in handen te hebben: ‘Hij heeft het potentieel van Mané’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 00:00 • Rian Rosendaal

Feyenoord wist met de komst van Aliou Balde eerder deze week een belangrijke slag te slaan op de internationale transfermarkt. Borussia Dortmund en verschillende clubs uit de Ligue 1 zaten lange tijd achter hem aan, maar desondanks ligt de toekomst van de pas achttienjarige vleugelaanvaller niet in de veel hoger aangeschreven Bundesliga. De van het Senegalese Diambars de Saly Dourbel afkomstige buitenspeler wordt al langere tijd gezien als één van de grootste talenten op het wereldtoneel. In oktober 2019 verscheen Balde zelfs op een lijstje van The Guardian met de zestig grootste talenten die zijn geboren in het jaar 2002.

Generation 2019: 60 of the best young talents in world football. Zo luidde ruim een jaar geleden de kop boven het artikel van bovengenoemde krant over de aanstormende talenten. Ansu Fati en Eduardo Camavinga waren de blikvangers van de prestigieuze lijst. Er was echter ook plaats voor Ryan Gravenberch en Mohamed Ihattaren, inmiddels uitgegroeid tot belangrijke schakels bij respectievelijk Ajax en PSV. De op 12 december 2002 geboren Balde was in de herfst van 2019 wellicht niet de meest opvallende naam in het rijtje van de zestig youngsters, maar inmiddels kennen steeds meer mensen zijn naam. De jeugdinternational van Senegal is in het recente verleden al eens in aanraking geweest met het Nederlandse voetbal. Op 30 oktober 2019, drie weken na de publicatie van The Guardian, scoorde hij als invaller in de 95ste minuut tegen Oranje Onder-17 in het groepsduel van het jeugd-WK in Brazilië. Balde stond toentertijd tegenover Nederlandse talenten als Naci Ünüvar, Melayro Bogarde, Devyne Rensch en Jayden Braaf.

Aliou Balde stond in 2019 samen met Ryan Gravenberch en Mohamed Ihattaren in de top 60 van talenten van The Guardian.

Gespot in het shirt van Borussia Dortmund

Het getouwtrek om de als talent omschreven Balde is enige tijd aan de gang geweest. Dortmund leek lange tijd het eerste station te worden van Balde in Europa. In april 2020 verscheen een foto van hem op Twitter waarop te zien was dat de jongeling een shirt van BVB droeg. Verschillende media in Senegal repten al over een voorcontract voor Balde, die zich dan in december 2020 zou melden in het Signal Iduna Park in Dortmund. De razendsnelle flankspeler, die op beide flanken inzetbaar is, verscheen een jaar geleden ook op de radar in Nederland, al kwam de interesse in eerste instantie niet vanuit Feyenoord-kringen. Fortuna Sittard zag de Senegalees Amadou Ciss vorig jaar zomer kiezen voor Amiens SC, waarna zijn landgenoot al snel in beeld kwam in Zuid-Limburg. "Hij staat inderdaad op een lijstje, zoals dat voor meer spelers geldt", verduidelijkte hoofd scouting Sjoerd Ars destijds in een reactie aan 1Limburg. Een definitieve deal voor Balde kwam echter nooit van de grond, zoals ook een stageperiode bij Villarreal niet resulteerde in een avontuur in LaLiga.

De reputatie van Balde is hem al vooruitgesneld in met name Europa, want hij wordt al lange tijd de 'nieuwe Sadio Mané' genoemd. De Algerijnse freelance journalist Maher Mezahi, die het voetbal in Afrika op de voet volgt voor verschillende buitenlandse media, snapt ergens wel waarom Feyenoord-aankoop wordt vergeleken met de sterspeler van Liverpool. "Al kunnen dergelijke vergelijkingen soms als een last worden ervaren. Maar het moet gezegd: de energie en de dribbelende kwaliteiten van Balde komen behoorlijk overeen met wat Mané laat zien. De voetbalexperts in Senegal zijn erg onder de indruk van hem geraakt. Het is geen imponerende verschijning op fysiek gebied, maar desondanks is hij verdedigers vaak te slim af met zijn kernspieren en zijn lage zwaartepunt (Balde is volgens verschillende bronnen 1.63 meter lang, red.)", zo beoordeelde Mezahi het grote talent uit Senegal na de bekendmaking van de zestig grootste talenten van The Guardian in het najaar van 2019.

De vraag die al vaak is gesteld: weet Aliou Balde het niveau van Sadio Mané te evenaren?

Ruim een jaar later, nu de deal met Feyenoord definitief rond is, weet Balde de voetbalvolgers in Afrika nog steeds te imponeren. "Het is een aanstormend talent die op alle posities in de voorhoede inzetbaar is", verklaart Ed Dove, die het Afrikaanse voetbal verslaat voor Goal, in een analyse voor Voetbalzone. "Hij kan centraal uit de voeten, maar zeker ook op de flanken. Balde heeft een neusje voor de goal en een prima gevoel voor de vrije ruimte." Dove constateert echter ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn in het spel van de soms nog druistige Feyenoorder. "Hij moet constanter worden en het is in dat kader belangrijk dat Balde zich meer met het spel gaat bemoeien." Qua doelmatigheid lijkt het wel goed te zitten met de nieuwbakken Feyenoord-aanvaller. "In de eerste twee competitiewedstrijden van Diambars van dit seizoen wist hij drie keer te scoren." Dove zag Dortmund ook lange tijd als grootste kanshebber om Balde binnen te halen. "Hij trainde zelfs al mee met het reserveteam. Zijn keuze voor Nederland komt dus wel als een verrassing. Er waren in het verleden ook stages bij Lokeren in België en Villarreal in Spanje."

Balde is in de afgelopen periode uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers van Senegal Onder-17. "Hij vervulde een sleutelrol op het meest recente jeugd-WK (in 2019, red.)", verwijst Dove naar het eindtoernooi van ruim een jaar terug, toen het Afrikaanse land in de poulefase verrassend zegevierde tegen de leeftijdsgenoten van Nederland (1-3), onder meer door een treffer van Balde. Senegal strandde uiteindelijk in de achtste finale tegen Spanje Onder-17 (2-1). In 2019 maakte de Feyenoord-aanwinst overigens ook indruk op een ander prestigieus toernooi. "Tijdens de WAFU Nations Cup beleefde Balde echt zijn definitieve doorbraak, vooral omdat hij met vier doelpunten topscorer van het toernooi werd. In datzelfde jaar kroonde hij zich ook tot topscorer van Senegal Onder-17 in het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup." De stap naar de A-ploeg van Senegal lijkt er desondanks voorlopig niet in te zitten. "Ik denk niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren", zo voorspelt Dove. "De concurrentie is namelijk erg groot. Het is zaak dat hij eerst speelminuten gaat maken bij Feyenoord in de Eredivisie. In de selectie van Senegal Onder-20 zijn heel veel spelers die op de deur kloppen van de nationale ploeg en Balde moet nog een hoop bewijzen. Zijn loopbaan als clubspeler staat voorlopig op de eerste plaats."

Potentieel van Sadio Mané, maar Aliou Balde is er nog lang niet

Dove sprak op verzoek van Voetbalzone met Demba Varore over Balde. De uit Senegal afkomstige voetbaljournalist heeft hoge verwachtingen van de door Feyenoord aangetrokken aanvaller. "Hij heeft het potentieel van Sadio Mané", zo opent de kenner van het voetbal in het Afrikaanse land. "Mané echter heeft achter de schermen altijd keihard gewerkt om uit te groeien tot de speler die hij nu is. Sadio is een serieuze prof en op fysiek gebied is het ongelooflijk wat hij er allemaal voor over heeft. Hij hoort niet voor niets tot de absolute top." In tegenstelling tot Balde maakte Mané tien jaar geleden al snel de sprong naar de nationale ploeg van Senegal. "Toen hij in 2011 debuteerde zat het elftal duidelijk in een overgangsfase", zo verduidelijkt Varore. "Er was destijds echt vers bloed nodig." Naast Mané maakten een decennium geleden Idrissa Gueye, Pape Souaré, Moussa Konaté en Cheikhou Kouyaté hun debuut voor Senegal. "Het is nu een heel ander verhaal. Voor Balde is nu de grootste test of hij zich kan aanpassen aan het leven in Nederland, de omgeving, de taal en de andere manier van leven. Er zijn niet veel Senegalese spelers die in Nederland hebben gespeeld en Balde zal er alles aan moeten doen om met zijn talent het potentieel te bereiken van Mané." Collega-journalist Papa Amar Ndiaye vult Varore kort aan met een duidelijk tussenoordeel. "Hij is in mijn optiek nog niet klaar voor het eerste elftal van Feyenoord. Daarnaast beschikt hij momenteel niet over de kwaliteiten om het niveau van Mané te bereiken."

Balde is overigens niet geboren en getogen in de Senegalese hoofdstad Dakar. "Zijn hele familie is afkomstig uit het zuiden van Senegal. De plaats heet Ziguinchor, uit het gebiedsdeel Casamance. Uit die regio is Mané ook afkomstig", zo weet Dove tot slot te vertellen over de winteraanwinst van Feyenoord. "Balde kwam echter al op dertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Diambars terecht. Het jeugdcomplex van de club ligt circa zeventig kilometer van Dakar vandaan en ruim vierhonderd kilometer van de regio waar hij is opgegroeid. De voetbalacademie van Diambars was ook echt lange tijd zijn thuis." Dove hoopt dat de stap richting Feyenoord alleen maar goed is voor de carrière van de nog jonge Balde. "Ik hoop echt dat hij in de voetsporen treedt van spelers die eerder afkomstig waren uit de opleiding van Diambars, zoals Gueye, Souaré, Kara Mbodj en Badou Ndiaye", zo besluit Dove.