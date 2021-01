Blijkbaar toch geen medische problemen: Aliou Balde tekent bij Feyenoord

Dinsdag, 19 januari 2021 om 17:06 • Yanick Vos • Laatste update: 17:42

Feyenoord heeft Aliou Balde officieel vastgelegd, zo bevestigt Feyenoord. De Senegalese vleugelspits heeft in De Kuip getekend tot medio 2025. Eerder op de dag meldde Feyenoord Transfermarkt nog dat de achttienjarige aanvaller niet door de medische keuring zou zijn gekomen. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk medische problemen aan het licht zijn gekomen, maar Balde is in ieder geval definitief ingelijfd.

Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, is erg tevreden dat Balde voor Feyenoord heeft gekozen. "Het feit dat hij bij ons zijn handtekening zet spreekt boekdelen", aldus Arnesen op de clubwebsite. "Hij heeft vertrouwen in onze plannen met hem, net als dat wij vertrouwen hebben in zijn kunnen. Hij is een zeer talentvolle jongen, die bij ons al een tijd op de radar staat." Ook Balde zelf heeft een reactie gegeven: "Ik ben erg blij om hier te zijn. Feyenoord is een grote club dus de keuze om hier te tekenen was een makkelijke. Vanaf nu ben ik Feyenoorder en zal ik keihard werken om hier te slagen."

Balde kwam afgelopen zaterdag aan in Nederland om zijn transfer van Diambars de Saly Dourbel uit Senegal naar Feyenoord af te ronden. Borussia Dortmund en een 'groot aantal' clubs uit de Ligue 1 hadden eveneens interesse, maar vanwege Nederlandse contacten zou de keuze op Feyenoord zijn gevallen. Afgelopen Vrijdag maakte Feyenoord Transfermarkt al melding van de interesse uit Rotterdam-Zuid. Via het in Rotterdam gevestigde makelaarskantoor Globall Group, dat onder leiding staat van de Burundese Shallon Nkeshimana, is contact gelegd tussen Balde en Feyenoord.

De jonge aanvaller, die 'geen groot bedrag' hoeft te kosten, wordt gezien als een toekomstinvestering. Balde is een 1.63 meter lange vleugelspits die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan. Hij speelde in zijn land voor alle vertegenwoordigende jeugdelftallen was in oktober en november 2019 nog aanwezig op het WK Onder-17. Senegal zat toen bij Oranje in Groep D; Balde kwam tot scoren in de gewonnen groepswedstrijd tegen Oranje (1-3) en maakte uiteindelijk twee goals op het toernooi. Senegal strandde in de zestiende finales.