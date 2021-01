Ronald Koeman bezorgt piepjonge Ilaix schitterend verjaardagscadeau

Donderdag, 21 januari 2021 om 19:57 • Dominic Mostert

Ronald Koeman heeft de opstelling van Barcelona voor de Copa del Rey-wedstrijd tegen Cornellà bekendgemaakt. De trainer moet het in de zestiende finale stellen zonder de geschorste Lionel Messi. Sergiño Dest is er niet bij vanwege spierklachten die hij overhield aan de wedstrijd tegen Athletic Club in de Supercopa van zondag. Het bekerduel van donderdagavond begint om 21.00 uur.

Hoewel Cornellà er in de achtste finale in slaagde om Atlético Madrid uit te schakelen (1-0), kiest Koeman niet voor zijn sterkst mogelijke opstelling tegen de tweededivisionist. De trainer geeft Jordi Alba en Frenkie de Jong rust. Het tweetal speelde in de afgelopen acht dagen twee wedstrijden van 120 minuten in de Supercopa. Mede door de absentie van De Jong is er plek voor Ilaix Moriba, die dinsdag zijn achttiende verjaardag vierde en nu zijn debuut maakt voor Barcelona.

Door de afwezigheid van Messi krijgt Martin Braithwaite de kans om zich in de punt van de voorhoede te laten zien. De Deen wordt bijgestaan door Francisco Trincão en Antoine Griezmann. Voorafgaand aan de wedstrijd werd rekening gehouden met een rol voor Pedri centraal op het middenveld, maar daar lijkt Miralem Pjanic te gaan spelen. De Bosniër staat op het middenrif naast Ilaix en Riqui Puig.

In de achterhoede wordt Dest vervangen door Óscar Mingueza en Alba door Junior Firpo. Onder de lat neemt Neto de plek van Marc-André ter Stegen over. Barcelona speelt zondag alweer tegen Elche in competitieverband. Daarna volgt een drukke periode met onder meer het tweeluik met Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League. De club hoopt evenwel een blamage te voorkomen tegen Cornellà; woensdagavond verloor Real Madrid na verlenging van derdedivisionist Alcoyano.

Opstelling Barcelona: Neto; Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior; Riqui Puig, Pjanic, Ilaix; Trincao, Braithwaite, Griezmann.