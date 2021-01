‘Turkse topclub wil Oussama Idrissi verlossen van Sevilla-bank’

Donderdag, 21 januari 2021 om 12:26 • Yanick Vos

Oussama Idrissi maakt het seizoen mogelijk af in het shirt van Fenerbahçe. Volgens Fanatik maakt de Turkse topclub serieus werk van de buitenspeler, die sinds oktober onder contract staat bij Sevilla. De 24-jarige aanvaller werd voor twaalf miljoen euro overgenomen van AZ, maar heeft tot dusver weining indruk kunnen maken in de ploeg van trainer Julen Lopetegui.

Idrissi moet bij Sevilla genoegen nemen met een bijrol. In de Champions League en Copa del Rey kwam hij totaal tot vijf basisplaatsen, maar in de Spaanse competitie komt hij niet in de plannen van Lopetegui voor: verder dan negentien speelminuten verdeeld over twee wedstrijden kwam hij niet. Volgens Fanatik zou Sevilla open staan voor een verhuur met optie tot koop voor de aanvaller, wiens contract in Sevilla doorloopt tot aan de zomer van 2025.

Eerder deze transferperiode versterkte Fenerbahçe zich al met Mesut Özil. Nadat de aanvallende middenvelder zijn contract bij Arsenal liet ontbinden, werd hij transfervrij aangetrokken door de huidige nummer twee van de Turkse Süper Lig. Fener kan nog wel een buitenspeler gebruiken en daarom is Bright Osayi-Samuel al vastgelegd voor volgend seizoen. De Nigeriaanse aanvaller komt na dit seizoen transfervrij over van Queens Park Rangers.

Idrissi, die deze maand twee keer in actie kwam in het Spaanse bekertoernooi namens Sevilla, zou in beeld zijn om het seizoen af te maken bij Fenerbahçe. Ondanks dat Osayi-Samuel na dit seizoen zich bij de selectie van de Turkse topclub voegt, wordt in de Turkse media melding gemaakt van een eventuele optie tot koop op Idrissi.