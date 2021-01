Peter Bosz: ‘Als ik naar Dortmund kijk, let ik in het bijzonder op hem’

Woensdag, 20 januari 2021 om 12:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:50

Peter Bosz doorbrak dinsdagavond met Bayer Leverkusen de dramatische reeks waaraan zijn ploeg bezig was, door knap te winnen van Borussia Dortmund (2-1). De trainer van die Werkself was na afloop met name tevreden over het vertoonde spel in de eerste helft, maar vond dat zijn ploeg de wedstrijd eerder had moeten beslissen.

Bosz kreeg na afloop van de verslaggever complimenten voor de enerverende wedstrijd tegen Dortmund. "Daar spelen we voetbal voor, om de fans te vermaken", aldus de Nederlander. "Die zijn er helaas niet in het stadion, maar natuurlijk wel voor de televisie. Zij genieten van ons spel. Maar als wij een echte topploeg willen zijn, moeten we de wedstrijd eerder killen. In de eerste helft kregen we kansen die we niet goed uitspeelden. Als je tegen een topteam als Dortmund speelt, moet je het eerder afmaken als je zoveel kansen krijgt en zo'n goede eerste helft speelt."

Leverkusen ging dankzij een doelpunt van Moussa Diaby met een minimale voorsprong de rust in, mede omdat de aanvaller verderop in de tweede helft twee enorme kansen liet liggen. In de tweede helft kwam Dortmund terug dankzij een raak schot vanaf de rand van de zestien van Julian Brandt, die in 2019 werd overgenomen van het Leverkusen van Bosz. "Als ik naar Dortmund kijk, let ik altijd in het bijzonder op hem", zegt de oefenmeester. "Omdat hij bij ons zo goed was, en het is een aardige jongen. Maar vandaag was ik niet zo blij met hem, nee", lacht hij. Leverkusen won uiteindelijk alsnog dankzij een late goal van Florian Wirtz.

Leverkusen stond er begin december heel goed voor in de Bundesliga, maar haalde vanaf de topper tegen Bayern München (1-2 verlies) slechts één punt uit vier duels. "Ik zou zeggen dat we een geweldige eerste seizoenshelft hebben gespeeld, als je die tot aan december zou rekenen", zegt Bosz. "De laatste wedstrijd tegen Bayern verloren we ongelukkig, die hadden we niet hoeven verliezen. Na de winterstop zijn we minder goed begonnen. We waren slecht in de eerste twee duels, en als je één punt haalt uit vier wedstrijden, dat is gewoon niet genoeg. Anders hadden we nu bovenaan gestaan." Leverkusen staat nu wel tweede, maar heeft zeven verliespunten meer dan koploper Bayern.