Bosz herstelt zich in topper van dramatische reeks; Weghorst blijft in bloedvorm

Dinsdag, 19 januari 2021 om 22:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Bayer Leverkusen heeft dinsdagavond na vier duels zonder zege eindelijk weer gewonnen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz rekende in een enerverende topper knap af met directe concurrent Borussia Dortmund en stijgt naar de tweede plek, al kan RB Leipzig die woensdag weer overnemen. Verder was Wout Weghorst alwéér belangrijk voor VfL Wolfsburg, dat zich met een 0-2 zege bij 1. FSV Mainz stevig vestigt in de subtop.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1

Dortmund kende een goede start maar moest na ruim tien minuten het initiatief laten aan Leverkusen. Het dominante voetbal van de ploeg van Bosz leidde na veertien minuten tot de openingstreffer, toen Leon Bailey een schitterende hoge dieptepass verstuurde naar Moussa Diaby. De Fransman controleerde schitterend en schoot de bal onder doelman Roman Burki door: 1-0. Daarna volgden nog een aantal grote kansen voor Leverkusen, maar Burki redde goed op twee gevaarlijke pogingen van Diaby en nog een van Lucas Alario.

In de tweede helft kwam Dortmund beter in het spel en draaide de wedstrijd. Nadat een poging van Erling Haaland nog geblokt kont worden, was het in de 67ste minuut raak voor BVB. Julian Brandt kreeg op de rand van het strafschopgebied ruimte om aan te leggen en had geluk dat keeper Lukás Hrádecky zijn ogenschijnlijk houdbare schot liet glippen: 1-1. Leverkusen rechtte zijn rug en sloeg in de tachtigste minuut op de counter toe. Diaby zag de ruimte en stuurde Florian Wirtz diep, die vanaf de rand van de zestien kalm raak schoot: 2-1.

1. FSV Mainz – Vfl Wolfsburg 0-2

Met Weghorst in de punt van de aanval noteerde Wolfsburg de eerste kans van de wedstrijd. Maximilian Arnold probeerde het halverwege de eerste helft met een vrije trap, maar zag zijn inzet rakelings over gaan. In de tweede helft werd de ban alsnog gebroken door de bezoekers. Invaller Bartosz Bialek werd schitterend weggestuurd door Arnold, waarna de aanvaller de openingstreffer op het bord zette. De score werd verdubbeld, toen Weghorst tien minuten voor tijd zijn twaalfde van het seizoen tegen de touwen werkte. De Nederlander onderschepte de bal in de opbouw en kon zo naar doelman Robin Zentner, die hij omspeelde met een fraai hoge stift: 0-2. Weghorst werd daarmee de eerste speler ooit van Wolfsburg die twaalf keer wist te scoren in de eerste seizoenshelft. Jean-Paul Boëtius begon opnieuw in de basis bij Mainz.

VfL Wolfsburg won vanavond met 0-2 van Mainz. Wout Weghorst scoorde zijn twaalfde van het seizoen en wat voor één! ?? pic.twitter.com/TcBoVFQL2E — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2021

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 1-0

Zonder de uit de selectie gezette Breel Embolo greep Gladbach weliswaar het initiatief, toch had Werder in de eerste helft de beste kansen. Romano Schmid stuitte eerst vanaf de rand van de zestien op doelman Yann Sommer en zag even later een inzet van de lijn gehaald worden door Matthias Ginter. In de tweede helft sloeg Gladbach toe: László Bénes legde de bal uit een vrije trap op het hoofd van Nico Elvedi, die knap raak kopte: 1-0.

Hertha BSC – TSG Hoffenheim 0-3

Hertha begon sterker aan het duel en kreeg via Krzystof Piatek een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, nadat Harm Osmers de bal na een kwartier spelen op de stip legde. De van AC Milan overgenomen Pool legde aan vanaf elf meter, maar zag doelman Oliver Baumann redden. Aan de andere kant was het na een half uur spelen wel raak. Sebastian Rudy werd bediend door Felix Baumgartnet en schoot raak in het dak van het doel: 0-1. Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan kwamen in de tweede helft binnen de lijnen bij de thuisploeg, maar konden niet voorkomen hoe hun ploeg twintig minuten voor tijd de genadeklap kreeg. Andrej Kramaric kreeg een mislukt schot van Diadie Semassékou voor de voeten en besliste het duel: 0-2. In de absolute slotfase, vlak nadat Melayro Bogarde was ingevallen bij Hoffenheim, zorgde diezelfde Kramaric met zijn tweede voor de eindstand uit een vrije trap.