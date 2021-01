Bruggink lacht: ‘Vijftien schaars geklede vrouwen, dat schijnt niet te mogen’

Maandag, 18 januari 2021 om 20:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Borussia Mönchengladbach heeft aanvaller Breel Embolo tijdelijk uit de selectie gezet, zo maakt de Duitse club bekend op zijn website. De 23-jarige aanvaller heeft zich volgens de club niet gehouden aan de geldende coronamaatregelen, zo luidt de officiële lezing. BILD komt met meer details: Embolo zou een illegaal feest hebben gehouden met 'vijftien schaars geklede vrouwen'.

Embolo speelde zaterdag de eerste 61 minuten mee bij Borussia Mönchengladbach op bezoek bij VfB Stuttgart (2-2) en zou een dag later een feest hebben georganiseerd in de Duitse stad Essen. Volgens BILD waren daarbij in totaal 23 personen aanwezig, onder wie dus 15 'schaars geklede dames'. De politie werd door omwonenden geïnformeerd over het illegale feest en kwam omstreeks middennacht aan bij het bewuste café waar het plaatsvond.

Embolo (Gladbach) vierde een feestje met 15 schaars geklede vrouwen, dat schijnt niet te mogen ?? pic.twitter.com/dSaE5ZGD58 — Arnold Bruggink (@Brug17) January 18, 2021

Op dat moment was het nog rustig in het café en leek van een feest geen sprake. Pas toen de politie om 01.30 uur in de nacht terugkeerde bleek de sfeer een stuk uitbundiger: de muziek stond enorm hard en er vloeide rijkelijk alcohol. "En de vrouwen hadden opeens een stuk minder kleding aan", aldus BILD. De politie heeft het feest daarop beëindigd en 23 boetes van 250 euro uitgedeeld.

Analist Arnold Bruggink moet op Twitter lachen om de hele situatie. "Embolo vierde een feestje met vijftien schaars geklede vrouwen, dat schijnt niet te mogen", schrijft de oud-aanvaller. Gladbach meldt overigens dat Embolo vermoedelijk alleen de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen van dinsdag zal missen. Mocht de Zwitser een negatieve coronatest overleggen, dan wordt hij opgenomen in de selectie voor het thuisduel met Borussia Dortmund komende vrijdag.