Matig Vitesse ontdoet zich met pijn en moeite van ADO Den Haag

Dinsdag, 19 januari 2021 om 20:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:42

Vitesse heeft zich dinsdagavond met moeite geplaatst voor de kwartfinale van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De ploeg van trainer Thomas Letsch rekende zich na een 2-0 voorsprong in de tweede helft al veilig, maar liet ADO Den Haag nog akelig dichtbij komen: 2-1. Op het allerlaatst kreeg David Philipp namens de bezoekers een enorme kans om verlenging af te dwingen, maar de huurling van Werder Bremen mikte naast.

Bij Vitesse keerden Oussama Darfalou en Openda terug in het basiselftal, waar het tweetal tegen FC Emmen (1-4 winst) afgelopen weekend rust kreeg van Thomas Letsch. De thuisploeg trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe en leek via Oussama Tannane op aangeven van Eli Dasa al voor de openingstreffer aan te tekenen, maar de aanvaller stuitte op doelman Luuk Koopmans. Halverwege de eerste helft stond diezelfde Koopmans een treffer van Bero in de weg, nadat de Slowaak van grote afstand het doel onder vuur nam.

Niet veel later brak Vitesse alsnog de ban. Tannane dribbelde aan de rechterkant het strafschopgebied in, kreeg de bal tussen drie ADO-spelers voor het doel en zag zijn voorzet bij de eerste paal worden verlengd door Openda: 1-0. ADO Den Haag zette daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover en moest zich beperken tot verdedigen. In de tweede helft leken de bezoekers met andere intenties uit de kleedkamer te zijn gekomen, toen de ploeg van Brood al snel opdook voor het doel van Remko Pasveer. De doelman liet een ogenschijnlijk simpele voorzet van Amar Catic los, maar had geluk dat ze bij ADO niet attent genoeg waren.

Letsch greep vervolgens in en bracht drie frisse wissels, waaronder Daan Huisman. De middenvelder was meteen dichtbij de tweede treffer voor Vitesse, maar zag zijn inzet na een ouderwetse scrimmage worden gestopt door Koopmans. De rebound was niet besteed aan Broja, die een teenlengte te kort kwam. Twintig minuten voor tijd gooide Bero het duel alsnog in het slot. De aanvallend ingestelde middenvelder werd op maat bediend door Openda en schoot ineens binnen met de binnenkant van de voet: 2-0.

ADO leek in de slotfase de spanning even terug te brengen in de wedstrijd nadat Danilho Doekhi de bal over zijn eigen doelman werkte, maar Pasveer was er net op tijd bij om de bal voor de doellijn weg te halen. Even daarvoor ging de doelman niet vrijuit in duel met Jonas Arweiler, maar was het Tomás Hájek die de bal redde. Tien minuten voor tijd zorgde Catic alsnog voor de aansluitingstreffer door slim voor Dasa te kruipen, maar verder dan de 2-1 kwam ADO niet.