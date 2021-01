Schmidt laat het grootste deel van zijn basiself intact voor bekerduel

Dinsdag, 19 januari 2021 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Roger Schmidt treedt dinsdagavond met PSV in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen FC Volendam met nagenoeg dezelfde ploeg aan als in het gewonnen uitduel met Sparta Rotterdam (3-5) van afgelopen zaterdag. In het doel heeft de Duitse oefenmeester een plekje ingeruimd voor Lars Unnerstall. In de verdediging keert Denzel Dumfries terug en in de punt van de aanval is er weer een basisplek voor Donyell Malen.

De drie wijzigingen gaan ten koste van doelman Yvon Mvogo, centrumverdediger Olivier Boscagli en aanvaller Cody Gakpo. Laatstgenoemde liep tegen Sparta een enkelblessure op en is er dinsdagavond niet bij. De keuze voor Noni Madueke, die een spitsenkoppel vormt met Malen, betekent dat Eran Zahavi op de bank begint. Dat was zaterdag ook al zo tegen Sparta, toen de Israëliër in de 81ste minuut in het veld kwam voor Madueke.

Naast de geblesseerde Gakpo zijn bij PSV ook Boscagli, Mario Götze, Nick Viergever, Cody Gakpo, Yorbe Vertessen, Armando Obispo, Richard Ledezma, Maximiliano Romero en Marco van Ginkel afwezig. Met laatstgenoemde wordt vanwege het kunstgras in Volendam geen risico genomen.

PSV wist zich in de vorige ronde van de TOTO KNVB Beker te ontdoen van De Graafschap, waar halverwege december met 1-2 werd gewonnen. Malen eiste in dat duel een hoofdrol voor zich op door de bal op middenlijn op te eisen en vervolgens van een meter of veertig schitterend raak te schieten. Volendam werd na een loting vrijgesteld voor de tweede ronde van het bekertoernooi.

Opstelling FC Volendam: nog niet bekend

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Teze, Baumgartl, Max; Rosario, Sangaré; Ihattaren, Mauro Júnior; Malen, Madueke