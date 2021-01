Vidal moet zich verdedigen na vermeende kus op het Juventus-logo

Arturo Vidal heeft via Instagram gereageerd op een voorval voorafgaand aan de topper in de serie A tussen Internazionale en Juventus (2-0 winst). De middenvelder van Inter kwam vlak voor de wedstrijd in opspraak nadat hij bij een knuffel met Giorgio Chiellini het logo van Juventus kuste op de trui van zijn voormalig ploeggenoot. In een reactie laat Vidal weten nooit het logo van zijn voormalig werkgever bewust te hebben willen kussen.

Vidal droeg in het verleden vier seizoenen het shirt van Juventus en dus betekende het treffen van zondagavond een weerzien met veel oude bekenden. De Chileen had voor de aftrap met verschillende spelers een onderonsje, waaronder met Chiellini. De twee knuffelden elkaar, waarna Vidal het logo van Juventus kuste op de trui van de Italiaan. De beelden daarvan deden het nodige stof opwaaien op social media. “Ik heb nooit het logo van een ander team willen kussen”, reageert de Chileens international zondagavond via Instagram op de commotie die ontstond na het incident.

Het duel tussen de twee Italiaanse grootmachten werd uiteindelijk gewonnen door Inter, dat daarmee Juventus op een grotere achterstand schoot. Uitgerekend Vidal nam de eerste Milanese treffer voor zijn rekening, toen hij op aangeven van Nicolò Barella raak kopte voor de 1-0. Na afloop ging het niet alleen over die treffer. “Die kus was een teken van liefde voor iemand die mij het voetbal heeft geschonken”, verklaarde Vidal de veelbesproken zoen. “We hebben samen prachtige jaren beleefd en we houden van elkaar.”

Arturo Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off ??pic.twitter.com/S7yZMqjjDD — FootballWTF (@FootballWTF247) January 18, 2021

Vidal tekende in de zomer van 2011 een contract voor vijf jaar bij Juventus, dat ruim tien miljoen euro betaalde aan Bayer Leverkusen. Bij de club uit Turijn groeide de middenvelder uit tot een vaste waarde en vormde hij een defensief blok met Paul Pogba. Hij behaalde met Juventus vier landstitels en kwam vervolgens via Bayern München en Barcelona afgelopen zomer bij Inter terecht. Ook daar geldt de 33-jarige Vidal als vaste kracht binnen het elftal van Antonio Conte. Dit seizoen kwam hij tot dusver in zestien duels in actie, waarvan elf keer als basisspeler.

In het statement verklaarde Vidal andermaal zijn liefde voor Inter en zegt hij zich niet bewust te zijn geweest van de situatie. “Ik respecteer mijn team, mijn fans en de mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven om de geschiedenis van deze geweldige club te verdedigen. Ik zal mijn ziel hiervoor geven. Kom op Inter.” Door de overwinning breidde Inter de voorsprong op Juventus uit met zeven punten en heeft het er alle schijn van dat er voor het eerst sinds negen jaar een andere landskampioen komt in Italië.