Door Roger Schmidt gevreesde blessure lijkt ‘enkele weken’ te gaan duren

Maandag, 18 januari 2021 om 08:46 • Laatste update: 08:52

PSV zal het waarschijnlijk enkele weken moeten stellen zonder Cody Gakpo, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De 21-jarige aanvaller viel afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-5 overwinning) uit met een enkelblessure en trainer Roger Schmidt liet na afloop weten dat het ‘slecht’ met hem ging. De eerste geluiden nadat hij zondag een MRI-scan heeft ondergaan, is dat hij enkele weken uit de roulatie is.

Gakpo kreeg in de eerste helft een tik op de enkel en moest zich daardoor laten vervangen door Donyell Malen. “We moeten morgen kijken in het ziekenhuis, maar het ziet er niet goed uit. Het kwam door de overtreding. Daarom ben ik een beetje boos op de scheidsrechter. Onder deze omstandigheden is het belangrijk dat de scheidsrechter de spelers beschermt”, zei Schmidt. De Duitse oefenmeester kreeg het mede door de overtreding op Gakpo aan de stok met scheidsrechter Bas Nijhuis.

De aanvaller was juist net teruggekeerd van een enkelblessure, die hij opliep in de wedstrijd tegen Ajax (2-2). Daardoor moest Gakpo het midweekse treffen met AZ (1-3 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan. Het duel met Sparta zat er voor hem na 43 minuten al op en hij onderging zondag een MRI-scan om de schade aan zijn enkel te onderzoeken. De eerste geluiden zijn volgens het Eindhovens Dagblad dat hij ‘enkele weken’ zal ontbreken.

PSV maakt volgens het regionale dagblad maandag de precieze diagnose bekend. Voor de Eindhovenaren wachten in januari nog ontmoetingen met FC Volendam (dinsdag, TOTO KNVB Beker), RKC (zaterdag), FC Emmen (volgende week dinsdag) en Feyenoord (volgende week zondag). Gakpo was dit seizoen voorlopig goed voor negen doelpunten en drie assists in twintig officiële wedstrijden.