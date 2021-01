Noa Lang in tranen na emotioneel moment bij zege Club Brugge

Zondag, 17 januari 2021 om 20:43 • Yanick Vos

Bas Dost en Noa Lang hebben hun waarde voor Club Brugge opnieuw bewezen. De twee Nederlanders, die vorig weekend ook allebei al trefzeker waren in het met 1-2 gewonnen duel met Sint Truiden, tekenden zondagavond allebei voor een doelpunt tegen Beerschot VA. In Antwerpen won de koploper van de Belgische Jupiler Pro League uiteindelijk met 0-3.

Net als bij zijn debuut tegen Sint Truiden tekende Dost zondagavond wederom voor het openingsdoelpunt. Waar hij vorige week dertien minuten nodig had om te scoren, deed hij er vanavond twee minuten langer over. Na goed voorbereidend werk van Lang en Charles De Ketelaere tekende de Nederlandse spits voor de 0-1. Vier minuten later kwam de Belgische topclub op rozen te zitten via Odilon Kossounou, die voor de 0-2 tekende. De overwinning kwam geen moment in gevaar voor Club Brugge.

In de slotfase werd de eindstand bepaald door Lang, die alweer zijn zevende competitiedoelpunt van dit seizoen maakte. De ex-Ajacied trok na zijn doelpunt zijn shirt uit en toonde een boodschap op een wit shirt. Hij droeg zijn treffer op aan zijn oma, die deze week overleed. De gele kaart die Lang ontving nam hij voor lief. Even na zijn doelpunt werd de Nederlander naar de kant gehaald en zichtbaar geëmotioneerd zat hij de wedstrijd langs het veld uit. Door de overwinning profiteert Club Brugge optimaal van de nederlaag van Racing Genk tegen Excelsior Moeskroen. De voorsprong van de koploper op de nummer twee is nu zeven punten.