Van den Brom schrok hevig van hetze: ‘Jeetjemina, wat ik heb gedaan?’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 13:03 • Laatste update: 13:11

John van den Brom ruilde FC Utrecht begin november in voor een dienstverband bij Racing Genk. Kort vóór zijn vertrek uit de Domstad kreeg de trainer intern te horen dat een invloedrijke stroming binnen de club het niet meer in hem zag ziten. Ruim twee maanden later kijkt Van den Brom nog een keer terug op zijn veelbesproken en enigszins tumultueuze vertrek bij FC Utrecht.

Van den Brom hoorde na de 4-1 nederlaag tegen Heracles Almelo van assistent-coach Rick Kruys dat er een hetze tegen hem was gestart. Later kwamen woorden van dezelfde strekking terug in een gesprek met technisch directeur Jordy Zuidam en grootaandeelhouder Frans van Seumeren. "Van dat woord hetze ben ik het meest geschrokken", verklapt de Genk-trainer in gesprek met Voetbal International. "Dat je bij jezelf denkt: Jeetjemina, wat ik heb gedaan? Twee dagen later werd Genk concreet. Natuurlijk speelt zo’n opmerking dan wel mee in je keuze. Beide partijen hebben dat meegenomen in hun afwegingen."

FC Utrecht was bereid mee te werken aan een tussentijds vertrek van Van den Brom, die medio 2019 werd aangesteld als hoofdtrainer. "Op woensdag belde ik Jordy (Zuidam, red.) over de interesse van Genk", zo legt de oefenmeester in Belgische dienst verder uit. "Normaliter had hij gezegd: 'Onbespreekbaar, klaar'. Precies wat je als trainer wilt horen. Maar hij liet een duidelijke opening. Onze resultaten vielen tegen, maar het spel was goed. We vergaten wedstrijden over de streep te trekken. Uiteindelijk was dit het beste voor beide partijen."

Sommige Utrecht-spelers lazen op internet over het aanstaande vertrek van Van den Brom, wat hier en daar tot verbazing leidde. De coach legde echter al snel uit aan de spelersgroep waarom hij in eerste instantie niets kon zeggen over de flirt met Racing Genk. "'Ik had het jullie liever persoonlijk verteld. Dit hoor je niet in de media te lezen', zei ik. Om daaraan toe te voegen: 'Jullie zijn een fantastische groep en er zit zoveel meer in dan dat eruit komt. Ik hoop dat ik nog van jullie kan genieten'. En dat meen ik", aldus Van den Brom.