Ter Stegen redt Barcelona en schlemiel De Jong in penaltyreeks

Woensdag, 13 januari 2021 om 23:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:09

Barcelona heeft zich woensdagavond ternauwernood voor de finale van de Spaanse Super Cup geplaatst. Het team van Ronald Koeman en Real Sociedad waren 120 minuten lang aan elkaar gewaagd: 1-1. Frenkie de Jong opende de score voor rust, maar in de tweede helft veroorzaakte hij ook een strafschop. In de noodzakelijke strafschoppenreeks miste de Nederlander bovendien de eerste elfmetertrap van Barcelona, maar Marc-André ter Stegen was met twee gestopte strafschoppen de reddende engel.

Real Sociedad begon beter aan de wedstrijd in het Estadio Nuevo El Arcángel. Het team van Imanol Alguacil legde meer intensiteit in het spel en creëerde ook kansen, maar de Basken slaagden er niet in om Marc-André ter Stegen te passeren. Het gezicht van Koeman sprak tegelijkertijd boekdelen. Barcelona had in de eerste twintig minuten slechts iets meer dan veertig procent balbezit en kwam amper in de buurt van het doel van Alex Remiro.

Frenkie de Jong ?? Op aangeven van Antoine Griezmann kopt hij heerlijk binnen ??#ZiggoSport #SuperCopa #RSOFCB pic.twitter.com/4syXNQivP6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2021

Barcelona kwam na circa een half uur spelen ietwat beter in de wedstrijd, mede omdat de Basken het tempo lieten zakken. Het bleef echter bij ongevaarlijke pogingen van de Catalanen, die na 39 minuten spelen toch toesloegen. Antoine Griezmann kreeg de bal van Martin Braithwaite, zette vanaf de linkerkant van het strafschopgebied voor en De Jong tekende van dichtbij met het hoofd voor de 0-1.

De Jong groeide enkele minuten na de pauze echter uit tot de schlemiel van Barcelona. Een voorzet vanaf links van Mikel Oyarzabal ging tegen de hand van de Nederlander aan en José Luis Munuera Montero wees naar de stip. Diezelfde Oyarzabal faalde niet oog in oog met Ter Stegen: 1-1. De intensiteit op het veld nam toe en het spel verschoof zich vanaf de ene kant naar de andere kant, met een goed schot van Ousmane Dembélé als de grootste kans.

De vermoeidheid aan beide kanten werd zichtbaar, maar Koeman en Alguacil kozen er pas twaalf minuten voor tijd voor om het elftal te wijzigen. Bij Barcelona maakte Braithwaite plaats voor Trincao. De spelers van Real Sociedad en Barcelona namen in het restant van de reguliere speeltijd echter geen risico meer en zodoende was een verlenging, en eventueel een strafschoppenserie, noodzakelijk om een winnaar uit de strijd te laten komen.

Koeman haalde Pedri en Sergio Busquets aan het begin van de eerste verlenging naar de kant en bracht Riqui Puig en Miralem Pjanic binnen de lijnen. De eerste kans was voor Igor Zubeldia, die zag hoe Ter Stegen een fraaie redding op zijn schot in huis had. Aan de andere kant redde Remiro bekwaam op een schuiver van Dembélé. Spannender was het in de tweede helft toen Griezmann de bal niet langs Remiro kreeg en Real Sociedad in de tegenaanval via Oyarzabal bijna tot scoren kwam, ware het niet dat Ter Stegen in de weg stond. In minuut 118 eindigde een vrije trap van Adnan Januzaj via de uiterste vingertoppen van Ter Stegen zelfs op de paal.

Heldenrol voor Ter Stegen ?? Hij stopt zelf de eerste twee en de derde gaat op de paal ??#ZiggoSport #SuperCopa #RSOFCB pic.twitter.com/zkOFWq7Msf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2021

In de strafschoppenreeks, de eerste voor de Catalanen sinds 1997/98, kwam Barcelona met 3-2 als winnaar uit de strijd. Ter Stegen keerde de pogingen van Jon Bautista en Oyarzabal, terwijl Willian Jose de bal op de paal mikte. Bij Barcelona miste De Jong de eerste elfmetertrap en faalde ook Griezmann. Het was uiteindelijk Riqui Puig die de vijfde strafschop nam en Barcelona naar de finale in Sevilla schoot. Daarin is Real Madrid of Athletic Club de opponent.