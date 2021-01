Lukaku kopt Inter diep in de verlenging naar kwartfinale tegen AC Milan

Woensdag, 13 januari 2021 om 17:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:43

Internazionale is er woensdagmiddag ternauwernood in geslaagd om zich bij de laatste acht van de Coppa Italia te voegen. De ploeg van trainer Antonio Conte had een verlenging nodig om Fiorentina van zich af te schudden. Uiteindelijk bleek Romelu Lukaku de matchwinner door in de laatste minuut de winnende tegen de touwen te koppen: 1-2. Stefan de Vrij kwam als invaller een half uur voor het einde binnen de lijnen bij Inter, terwijl Sofyan Amrabat namens Fiorentina de volledige wedstrijd speelde.

Inter, dat stadsgenoot AC Milan dinsdagavond na strafschoppen zag winnen van Torino (0-0), kreeg via Lautaro Martínez de eerste kans van de wedstrijd. De aanvaller werd bediend door Arturo Vidal en leek de bal voor het intikken te hebben, maar zag middenvelder Gaetano Castrovilli zich op het laatste moment voor de bal gooien met een uiterste krachtsinspanning. Inter drukte door en kreeg tien minuten voor rust de tweede goede mogelijkheid. Alexis Sánchez raakte de paal nadat Christian Eriksen zijn schot losgelaten zag worden door doelman Pietro Terracciano.

Niet veel later was de doelman wel geklopt, nadat hij in zijn eigen strafschopgebied zelf een overtreding beging op Martínez. Scheidsrechter Davide Massa legde de bal op de stip en zag het buitenkansje worden verzilverd door Vidal. Toen Massa een minuut later de bal ook voor Fiorentina op de stip legde, werd hij gecorrigeerd door de videoscheidsrechter. De arbiter bestrafte een overtreding van Milan Skriniar op Christian Kouamé met een penalty, maar kwam op zijn beslissing terug na het zien van de beelden.

In de tweede helft verzuimden de bezoekers al snel om de score te verdubbelen. De voorzet van Perisic vanaf de linkerkant van het veld was precies op maat voor Martínez, die de bal tot zijn eigen verbazing niet in het doel wist te krijgen. Aan de andere kant was het na een klein uur spelen wel raak. Inter kreeg de bal na een hachelijke situatie niet weg uit het eigen strafschopgebied en daar profiteerde Kouamé van. De aanvaller nam de bal aan en schoot vervolgens snoeihard raak in de kruising: 1-1.

Beide ploegen kregen in de slotfase kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar wisten een verlenging niet te voorkomen. Daarin bleek Inter uiteindelijk de sterkste, nadat de ingevallen Lukaku in de laatste minuut raak kopte op aangeven van Nicolo Barellà: 1-2. Door de overwinning neemt de ploeg van Conte het in de kwartfinale op tegen AC Milan.