Ronaldinho stond overgang Cristiano Ronaldo naar Barcelona in de weg

Woensdag, 13 januari 2021 om 13:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:48

Het had niet veel gescheeld, of Lionel Messi en Cristiano Ronaldo waren ploeggenoten geweest bij Barcelona. Dat vertelt Joan Laporta in gesprek met het Twitter-account Iniestazo. De voormalig president van Barcelona geeft in het gesprek aan in het verleden dicht bij een akkoord te zijn geweest van de Portugese superster, maar dat dit werd voorkomen door de net daarvoor aangetrokken Ronaldinho.

Onder het bewind van Laporta als voorzitter kende Barcelona een uiterst succesvolle periode. De bestuurder haalde meerdere wereldsterren naar Camp Nou, onder wie Samuel Eto’o, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic en Ronaldinho. Laatstgenoemde werd in 2003 voor zo’n 28 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain en wist in Barcelona al snel uit te groeien tot een bepalende speler. Ronaldinho kon het in zijn tijd bij Barcleona bijzonder goed vinden met Messi, die onder zijn vleugels meeliftte en Barcelona meerdere successen schonk.

Nu blijkt dat Laporta in 2003 ook de mogelijkheid had om Ronaldo naar Barcelona te halen. “We stonden op het punt om Rafael Márquez en Ronaldinho te contracteren”, aldus Laporta. “Een van de zaakwaarnemers van Márquez stelde ons vervolgens voor om Cristiano Ronaldo te halen, die op dat moment bij Sporting Portugal speelde. Hij vertelde dat ze een speler hadden die ze voor negentien miljoen euro aan Manchester United hadden verkocht, maar ze zouden hem voor zeventien miljoen euro aan ons kunnen verkopen.”

Het bleek te gaan om Ronaldo, die uiteindelijk niet naar Barcelona, maar naar Engeland ging. Uiteindelijk zou de Portugese wereldster zes seizoenen het shirt van de Mancunians dragen, alvorens hij naar Real Madrid zou vertrekken. “Wij hadden al geïnvesteerd in Ronaldinho. Ronaldo speelde meer vanaf de zijkant dan in het centrum en daarin waren wij voorzien. We hebben het aanbod daarom afgeslagen en ik heb er geen moment spijt van”, besluit Laporte.