‘Lasse Schöne houdt de boot af in Italië in de hoop op terugkeer bij Ajax’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 13:20 • Yanick Vos • Laatste update: 13:30

Lasse Schöne staat in de belangstelling van diverse clubs uit Italië. Volgens Tuttosport is de Deense middenvelder een van de opties om de selectie van Torino te versterken, terwijl ook Cagliari hem in het vizier heeft. Volgens de Italiaanse sportkrant prefereert hij echter een terugkeer naar Ajax.

Torino wil zich versterken in de strijd tegen degradatie. De huidige nummer achttien van de Serie A wil zich deze transferperiode hoe dan ook versterken met minimaal een middenvelder. Stanislav Lobotka is in beeld om op huurbasis over te komen van Napoli. De 26-jarige Slowaaks international staat naar verluidt zelf niet te springen op een overstap naar Turijn, wat de club heeft doen besluiten om verder rond te kijken. Alfred Duncan (Fiorentina) en Jasmin Kurtic (Parma) worden net als Schöne gelinkt aan Torino. Laatstgenoemde lijkt echter zijn zinnen te zetten op een terugkeer naar Ajax, zo klinkt het.

Schöne liet vorige week zijn contract ontbinden bij Genoa en kan met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club. In gesprek met het Algemeen Dagblad liet hij reeds weten dat hij terugkeert naar Nederland en gaat nadenken over zijn toekomst. In het interview werd hem ook gevraagd naar een eventuele terugkeer naar Ajax. “Ajax zit áltijd in mijn hoofd, dat hoef je me niet te vragen. Ajax is mijn club en ik heb er een geweldige tijd gehad, dus zeg nooit nooit”, zei hij. Of hij het realistisch acht dat het tot een rentree bij Ajax komt? “Het is niet onrealistisch. Het zou kunnen. Ik weet wel dat ik het qua niveau aankan. En qua fitheid ook, als ik een weekje getraind heb. Maar er is nog een partij bij betrokken, hè.”