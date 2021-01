‘Het laatste contact met de familie Nouri was negen maanden geleden, pijnlijk'

Maandag, 11 januari 2021 om 07:52 • Laatste update: 08:01

Edwin van der Sar liet zondag voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en PSV (2-2) in een interview met de NOS weten dat de kans groot is dat een rechter moet oordelen over de schadevergoeding die de Amsterdammers moeten betalen aan de familie van Abdelhak Nouri. In Studio Voetbal wordt gesteld dat er al negen maanden geen contact meer zou zijn geweest tussen Ajax en de familie Nouri. NOS-journalist Arno Vermeulen komt in hetzelfde programma met een korte verklaring namens de familie.

Nouri ging drieënhalf jaar geleden naar de grond in een oefenduel met Werder Bremen. Zijn hart stond stil, met een hersenbeschadiging als gevolg. Een jaar na het incident erkende Ajax de volledige aansprakelijkheid. De club erkende dat de behandeling op het veld niet adequaat is geweest. Nouri is zijn salaris sindsdien blijven ontvangen tot het moment dat zijn contract in de zomer van vorig jaar afliep. Omdat Ajax de volledige aansprakelijkheid heeft erkend, moet er een financiële regeling komen voor Nouri. Van der Sar zei zondag dat er met de familie en juristen is gesproken, maar dat beide partijen er niet aangekomen zijn.

“Wij weten dat het laatste contact van Ajax met de familie Nouri negen maanden geleden was, dat is wel pijnlijk”, zo begint presentator Sjoerd van Ramshorst als de zaak in Studio Voetbal ter sprake komt. “Ja, het verdient allemaal geen schoonheidsprijs”, reageert Vermeulen. “We moeten ons realiseren dat dit gebeurde in 2017. Edwin van der Sar gaf in 2018 pas toe dat Ajax aansprakelijk is voor wat er gebeurd is. Dat duurde ook een jaar. Maar oké, we zitten nu in een fase dat het wel klaar is. We hebben ook een reactie van de familie.”

“Zij zeggen letterlijk: we betreuren het zeer dat we elkaar niet kunnen vinden. De familie had de voorkeur om in beslotenheid van partijen tot een vergelijk te komen”, geeft Vermeulen te kennen. Hij stelt dat er alles aan is gedaan om tot een vergelijk te komen. “Het gaat niet lukken en dus staan beide partijen binnenkort ergens voor een rechtbank. Dat voelt ongelooflijk vervelend.”

“Van der Sar en Overmars zijn toch gevoelsmensen, die hebben daar toch veel meer gevoel bij. Zij worden toch geadviseerd door advocaten?”, zo vraagt Rafael van der Vaart zich af. “Het kan om heel veel geld gaan, dat weten we niet precies”, antwoordt Vermeulen. “Je praat over het geld waarvan de familie denkt dat Ajax zal moeten betalen. Dat is niet het enige, maar wel één van de onderhandelingspunten. Ze proberen uit te stippelen wat voor een voetballer Nouri was geworden. Wat voor een loopbaan zou hij gehad hebben en wat zou dat financieel opgeleverd hebben?”

“Het is voor Ajax ook moeilijk”, benadrukt Vermeulen. “Zeker als het om enorme bedragen zou gaan, dan heb je ook de verantwoordelijkheid als club. Ik neem aan dat je daar niet voor verzekerd bent. Ajax heeft gezegd dat het aansprakelijk is voor de gemaakte fout, dus dan moet je het als club zelf gaan betalen.”