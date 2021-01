Ajax komt er niet uit met familie Nouri en verwacht arbitragezaak

Zondag, 10 januari 2021 om 16:47 • Laatste update: 16:58

De kans is groot dat een rechter moet oordelen over de schadevergoeding die Ajax aan de familie van Abdelhak Nouri moet betalen. Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar zondagmiddag laten weten voor de camera van de NOS. “We hebben met familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen", aldus Van der Sar in aanloop naar de wedstrijd tussen Ajax en PSV.

Nouri ging drieënhalf jaar geleden naar de grond in een oefenduel met Werder Bremen. Zijn hart stond stil, met een hersenbeschadiging als gevolg. Een jaar na het incident erkende Ajax de volledige aansprakelijkheid. De club erkende dat de behandeling op het veld niet adequaat is geweest. Nouri is zijn salaris sindsdien blijven ontvangen tot het moment dat zijn contract in de zomer van vorig jaar afliep. Omdat Ajax de volledige aansprakelijkheid heeft erkend, moet er een financiële regeling komen voor Nouri.

Samen met de familie van Nouri heeft Ajax gekeken naar de situatie, maar beide partijen zijn het tot dusver niet eens geworden over een bepaald bedrag. Van der Sar noemt het ‘heel jammer’ dat Ajax het nog niet eens is geworden met de familie van Nouri. “Niet alleen voor ons, maar ook voor de familie. Het is niet gelukt. Dat geeft de moeilijkheid wel aan”, zegt de directeur. “De kans op een arbitragezaak is aanwezig, helaas."