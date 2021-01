Transfersom Haller valt miljoenen hoger uit: ‘Bonussen zijn eruit gesloopt’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 09:02 • Laatste update: 09:06

Ajax betaalt volgens Mike Verweij meer dan twintig miljoen euro aan West Ham United voor Sébastien Haller. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf komt de transfersom voor de Ivoriaans international neer op 22 of 23 miljoen euro. Eerder sprak hij over een bedrag van twintig miljoen euro. Dat Ajax toch miljoenen meer betaalt zou ermee te maken hebben dat de club geen bonussen in de deal met de Premier League-club heeft opgenomen.

“Ajax heeft kantoorpersoneel moeten ontslaan. Dan kun je niet met een aankoop van 25 miljoen euro op de proppen komen zoals L’Equipe gisteren (woensdag, red.) meldde. Het is 20 miljoen en dat bedrag wordt uitgesmeerd over meerdere jaren”, zei Verweij donderdag in een video op de website van de krant. Inmiddels heeft de journalist vernomen dat de transfersom toch miljoenen euro’s hoger uitvalt dan hij aanvankelijk meldde.

De signalen zijn dat #Ajax voor #Haller (gespreid over 4 jaar) meer betaalt dan 20 miljoen euro, naar verluidt 22 of 23, omdat bonussen eruit zijn gesloopt en het een vast bedrag is geworden. Aankondiging laat normaal gesproken niet lang op zich wachten. #donedeal — Mike Verweij (@MikeVerweij) January 8, 2021

“De signalen zijn dat Ajax voor Haller, gespreid over vier jaar, meer betaalt dan twintig miljoeon euro”, schrijft hij vrijdagochtend op Twitter. “Naar verluidt 22 of 23 miljoen euro, omdat bonussen eruit zijn gesloopt en het een vast bedrag is geworden.” Volgens Verweij zal de aankondiging van Ajax niet lang meer op zich laten wachten. Haller werd donderdag medisch gekeurd en wordt waarschijnlijk vandaag gepresenteerd.

Haller bereikte donderdag een persoonlijk akkoord met Ajax, waarna beide clubs het eens werden over de hoogte van de transfersom. De Ivoriaans international vloog vervolgens naar Amsterdam voor een medische keuring en staat wellicht vrijdag al op het trainingsveld bij zijn nieuwe club. Mogelijk komt hij zondag zelfs al in actie namens Ajax in de topper tegen PSV. Een basisplaats lijkt zelfs niet uitgesloten, daar Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en Lassina Traoré geblesseerd zijn.