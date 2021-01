Manchester City krijgt afwijzing na teleurstelling over salarisvoorstel

Maandag, 4 januari 2021 om 13:49 • Jeroen van Poppel

Kevin De Bruyne gaat het eerste contractvoorstel dat Manchester City hem heeft gedaan afwijzen, zo meldt The Times. De 29-jarige spelmaker is teleurgesteld over het salarisvoorstel dat the Citizens hem hebben gedaan: De Bruyne wil naar verluidt zijn status als beste speler van de Premier League terugzien in zijn contract.

De Bruyne onderhandelt met City over een vernieuwd vijfjarig contract, wat een verlenging van twee jaar ten opzichte van zijn huidige verbintenis zou zijn. De Belg staat welwillend tegenover een verlenging, maar wil daarvoor de bestbetaalde speler uit de Engelse competitie worden. De Bruyne is met een salaris van 344.000 euro per week weliswaar de best verdienende speler van Manchester City, maar David de Gea (361.000 euro per week) en Mesut Özil (389.000 euro per week) worden beter betaald door respectievelijk Manchester United en Arsenal.

Het afgelopen seizoen brak De Bruyne het zeventien jaar oude Premier League-record van Thierry Henry, door liefst 23 assists te geven. De aanvallende middenvelder werd daarvoor beloond met de Player of the Year-award, wat resulteerde in de uitbetaling van een bonus van 333.000 euro in zijn contract bij City. Ook werd De Bruyne door de UEFA uitgeroepen tot de beste middenvelder van Europa, nadat hij City naar de kwartfinales van de Champions League had geleid.

De komende maanden staan meer gesprekken gepland tussen City en De Bruyne, die sinds kort zelf de onderhandelingen over zijn contract voert. De nummer tien nam na twaalf jaar afscheid van zaakwaarnemer Patrick De Koster, die in augustus na een aanklacht van De Bruyne werd gearresteerd door de Belgische politie. De Koster wordt beschuldigd van witwassen en valsheid in geschrifte inzake de transfer van De Bruyne van Chelsea naar VfL Wolfsburg in 2014.