Spectaculaire ‘Helmontada’ na werelddoelpunt na 54 seconden

Zaterdag, 2 januari 2021 om 20:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:37

Helmond Sport is het nieuwe kalenderjaar met een overwinning op FC Dordrecht begonnen. Het team van trainer Wil Boessen was zaterdagavond met 5-2 te sterk voor de bezoekers, die dankzij een wonderschoon doelpunt al na 54 seconden aan de leiding gingen en na dik twintig minuten op 0-2 kwamen. Helmond Sport rechtte echter de rug en zorgde voor een ouderwetse ‘Helmontada’ in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Dordrecht had nog geen minuut nodig om aan de leiding te gaan. Arno Van Keilegom leverde de bal in, waarna Kevin Jansen zag hoe Stijn van Gassel te ver voor zijn doel stond en hij de bal vanaf een meter of 35 over de doelman mikte: 0-1. De thuisploeg bakte er maar weinig van in de eerste twintig minuten en daar profiteerde FC Dordrecht optimaal van. Van Gassel kon een kopbal van Arsenio Valpoort nog keren, maar de rebound was voor Nikolas Agrafiotis.

?? Ook in ???????? wereldgoals in de KKD! ?? Amper één minuut bezig en het is weer smullen in de #KeukenKampioenDivisie! #?? #heldor pic.twitter.com/sOQnUPG9vY — ESPN NL (@ESPNnl) January 2, 2021

Helmond Sport leek hard op weg om de slechtste wedstrijd van het seizoen af te werken, maar na een ietwat betere fase verkleinde men op slag van rust de nadelige marge. Na een perfecte voorzet van Boyd Reith liep Karim Loukili de bal binnen: 1-2. In de tweede helft had Helmond Sport slechts 21 minuten nodig om nog eens vier keer te scoren. Vier minuten na rust poetsten de Brabanders de achterstand definitief weg en de wisselwerking was identiek: een voorzet van Reith en de afronding van Loukili.

Luttele minuten later knalde Sander Vereijken de bal met een geweldige knal van afstand heerlijk tegen de touwen: 3-2. In de 64e minuut volgde de 4-2: na een hoekschop van Loukili kopte Maxime De Bie fraai zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal binnen. Twintig minuten voor tijd bepaalde Loukili de eindstand: na een voorzet van De Bie mikte de smaakmaker het leer door de benen van Anthony Swolfs. Helmond Sport stijgt door de eerste zege sinds 27 november naar de veertiende plaats; FC Dordrecht blijft laatste.