Almere City pakt tegen Excelsior zijn eerste Eredivisie-punt ooit

Zondag, 17 september 2023 om 16:20 • Jan Hoeksema • Laatste update: 16:37

Excelsior en Almere City hebben zondagmiddag de punten gedeeld in de vijfde speelronde van de Eredivisie: 0-0. In een gelijkopgaande wedstrijd had de uitploeg de beste kansen, maar onder meer Rajiv van La Parra liet na om te scoren. Na negentig minuten stond nog steeds de brilstand op het scorebord, waardoor Almere zijn eerste Eredivisie-punt ooit pakte.

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen moest zijn basiself noodgedwongen op één plek wijzigen. Aanvaller Lazaros Lamprou ontving in de verloren uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) een dubbele gele kaart en zat dus een schorsing uit. Hij werd vervangen door Couhaib Driouech. Huurlingen Kian Fitz-Jim (Ajax) en Troy Parrott (Tottenham Hotspur) startten op de bank. Aan de kant van Almere waren er de nodige wijzigingen. Álvaro Peña, Lance Duijvestijn en Yoann Cathline moesten van Alex Pastoor plaatsmaken voor Manel Royo, Stije Resink en Jochem Ritmeester van de Kamp.

In de eerste helft waren er kansen over en weer. De eerste mogelijkheid was voor Excelsior, dat gevaarlijk werd via Redouan El Yaakoubi. In de jacht naar de eerste Eredivisie-punten ooit liet ook Almere zich gelden. De grootste kans in de eerste helft was dan ook voor de promovendus. Excelsior-keeper Stijn van Gassel zat mis bij een voorzet, waarna Van La Parra naliet binnen te schieten. Uiteindelijk lukte het beide ploegen niet te scoren in de eerste 45 minuten.

Ook na rust kreeg Van La Parra een dot van een kans namens Almere. De voormalig aanvaller van onder meer Wolverhampton Wanderers en Brighton & Hove Albion mocht alleen op Van Gassel af, maar faalde andermaal. Vlak voor tijd mocht de inmiddels ingevallen Fitz-Jim aanleggen voor een vrije trap. Hij gaf strak voor en Casper Widell kreeg de kans om binnen te koppen, maar ook hij wist niet te scoren. Zo bleven beide ploegen kleine kansen krijgen, maar tot doelpunten leidde het niet. De Almeerders zullen daar mee kunnen leven, want het gelijke spel betekent het eerste Eredivisie-punt in de historie van de ploeg.