Vitesse wacht mede door uitblinkende Van Gassel nog steeds op eerste thuiszege

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 22:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:00

Vitesse moet nog altijd wachten op de eerste thuiszege van dit Eredivisie-seizoen. Zaterdagavond kwamen de Arnhemmers in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Excelsior: 0-0. Stijn van Gassel speelde een belangrijke rol, door met name in de tweede helft een aantal goede reddingen te verrichten. Door het gelijkspel staat Vitesse voorlopig twaalfde in de Eredivisie, terwijl Excelsior momenteel een knappe vijfde plek bezet.

Beide ploegen speelden vorig weekend een derby, en allebei wonnen ze. Vitesse was met 1-3 te sterk voor NEC, en mede daardoor besloot trainer Phillip Cocu om tegen Excelsior geen wijzigingen aan te brengen in zijn basiself. De Kralingers wonnen vorige week op de valreep van Sparta Rotterdam (2-1). Ten opzichte van dat duel stond er zaterdagavond één andere speler aan de aftrap: Sven Nieuwpoort, tegen Sparta uitgevallen, werd centraal in de verdediging vervangen door Serano Seymor.

Na een kwartier spelen leek Vitesse een strafschop te krijgen: scheidsrechter Joey Kooij wees naar de stip nadat de bal tegen de arm van Casper Widell aankwam. De Zweed had zijn arm echter tegen zijn lichaam, waardoor Kooij na inmenging van de VAR besloot om zijn beslissing terug te draaien: geen penalty.

In het restant van het eerste bedrijf kregen beide ploegen wat kleine kansjes. Zo schoot Couhaib Driouech eerst naast, en enkele minuten later werd zijn poging gekeerd door doelman Eloy Room na een goede slalom. Namens Vitesse zag Carlens Arcus zijn schot aan de andere kant van het veld over het Excelsior-doel gaan.

Vitesse begon prima aan de tweede helft, en had na tien minuten al meer kansen gehad dan in de hele eerste helft. Invaller Joel Voelkerling Persson zag zijn inzet in de korte hoek gekeerd worden door Stijn van Gassel, waarna ook Melle Meulensteen en Million Manhoef (twee keer) de Excelsior-goalie troffen.

Na twintig minuten in de tweede helft werden de gasten ook weer eens gevaarlijk. Nikolas Agrafiotis kon de bal na een corner bijna binnentikken, maar Room wist net voor de lijn redding te brengen. Zo stond het nog altijd 0-0, maar leek de openingstreffer steeds meer in de lucht te hangen.

Die 1-0 kon in de slotfase aan beide kanten vallen. Van Gassel tikte een inzet van Mica Pinto echter over en bracht ook redding bij een kopbal van Marco van Ginkel. Aan de andere kant van het veld kopte Lazaros Lamprou uit de counter in kansrijke positie net naast. Daarmee eindigde het duel zoals het begon: 0-0.